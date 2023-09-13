Пенсии будут больше — как и кто может получить доплаты за сверхстаж

Женщины пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине гражданам, которые за период трудовой деятельности накопили сверхурочный страховой стаж, предусмотрены доплаты к пенсии. Однако нужно соответствовать некоторым условиям.

Об этом сообщили в управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области.

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Доплаты за сверхурочный стаж

Как отметили специалисты фонда, после увольнения с работы пенсионеры могут рассчитывать на доплаты за сверхурочный стаж. В случае, если человек продолжает работать, ему будут пересчитывать сумму каждые два года.

При этом перерасчет пенсионных выплат работающим гражданам пенсионного возраста осуществляют, учитывая стаж после предварительного назначения (перерасчета) выплат или с учетом страхового стажа и заработной платы после предварительного назначения/перерасчета пенсии. Выбирают наиболее выгодный вариант перерасчета.

Каждый полный год стажа более 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин дает право на увеличение пенсии по возрасту на 1% размера пенсии, однако не более 1% уровня прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, объясняют в ПФУ.

Сейчас в стране размер прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, находится на уровне 2093 грн. Поэтому максимальный размер возможной доплаты составляет 20,93 грн. Так, если женщина работала официально 40 лет, то размер доплаты к пенсии будет составлять 209 грн.

Возрастные доплаты

Также существуют возрастные доплаты, право на которые имеют пенсионеры, чей общий размер пенсии не больше 10,34 тыс. грн (размер средней зарплаты в стране, применяемый для исчисления пенсии). Доплата действует по всей территории страны, а деньги выплачивают ежемесячно в дополнение к основной пенсии.

Сейчас ежемесячная компенсация составляет:

570 грн — старше 80 лет;

456 грн — от 75 до 80 лет;

300 грн — от 70 до 75 лет.

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Напомним, в Украине в начислении будущей пенсии немаловажную роль выполняет страховой стаж. Специалисты объяснили, засчитывается ли стаж, если работник получает заработную плату не в полном объеме.

Также мы писали, что в Украине ежегодно повышают требования к количеству страхового стажа, что дает право выхода на "заслуженный отдых" по возрасту. Эксперты рассказали, что делать в случае, когда стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет.