Пенсії будуть більші — як і хто може отримати доплати за надстаж

Жінки пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадянам, які за період трудової діяльності накопичили понаднормовий страховий стаж, передбачені доплати до пенсії. Однак потрібно відповідати деяким умовам.

Про це розповіли в управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області.

Читайте також:

Доплати за понаднормовий стаж

Як зазначили фахівці фонду, після звільнення з роботи пенсіонери можуть розраховувати на доплати за понаднормовий стаж. У разі, якщо людина продовжує працювати, то їй перераховуватимуть суму кожні два роки.

При цьому перерахунок пенсійних виплат працюючим громадянам пенсійного віку здійснюють, враховуючи стаж після попереднього призначення (перерахунку) виплат чи з урахуванням страхового стажу та заробітної платні після попереднього призначення/перерахунку пенсії. Обирають найбільш вигідний варіант перерахунку.

Кожен повний рік стажу понад 35 років у чоловіків та 30 років у жінок дає право на збільшення пенсії за віком на 1% розміру пенсії, проте не більше на 1% рівня прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність, пояснюють у ПФУ.

Зараз в країні розмір прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність, перебуває на рівні 2093 грн. Тому максимальний розмір можливої доплати становить 20,93 грн. Так, якщо жінка працювала офіційно 40 років, то розмір доплати до пенсії становитиме 209 грн.

Вікові доплати

Також існують вікові доплати, право на які мають пенсіонери, чий загальний розмір пенсії не більший за 10,34 тис. грн (розмір середньої зарплати в країні, який застосовують для обчислення пенсії). Доплата діє по всій території країни, а гроші виплачують щомісяця, на додаток до основної пенсії.

Зараз щомісячна компенсація становить:

570 грн — старше 80 років;

456 грн — від 75 до 80 років;

300 грн — від 70 до 75 років.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні у нарахуванні майбутньої пенсії важливу роль виконує страховий стаж. Фахівці пояснили, чи зараховується стаж, якщо працівник отримує заробітну платню не в повному обсязі.

Також ми писали, що в Україні щороку підвищують вимоги до кількості страхового стажу, що дає право для виходу на "заслужений відпочинок" за віком. Експерти розповіли, що робити у випадку, коли стажу не вистачає для виходу на пенсію у 60 років.