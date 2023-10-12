Пенсии в Украине — кому назначают выплаты до 60 лет

Украинцы на улицах столицы. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым категориям граждан могут назначать пенсии по возрасту до 60 лет. Выплаты бывают льготные, досрочные и с уменьшением пенсионного возраста.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Читайте также:

Кому из украинцев назначат пенсии до 60 лет

Как отмечают в фонде, соответствующий вопрос регулирует статья 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По общим правилам, право на назначение пенсии по возрасту предоставляется мужчинам и женщинам по достижении 60, 63 или 65 лет. При этом возраст выхода на пенсию определяет приобретенный гражданином страховой стаж.

В 2023 году право на получение пенсии по возрасту предоставляется лицам:

по достижении 60 лет, если имеют не менее 30 лет стажа;

после достижения 63 лет — минимум 20 лет стажа;

после достижения 65 лет — не менее 15 лет стажа.

Однако особым категориям граждан пенсии по возрасту могут назначаться до достижения 60 лет:

Льготные пенсии

Назначаются лицам, работавшим на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, а также на других работах с просто вредными и тяжелыми условиями труда (отдельных отраслях производства).

Выплаты назначаются в соответствии с частью первой-третьей ст. 114 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Досрочные пенсии

Такие пенсии предусмотрены гражданам, имеющим особый статус. Речь идет об:

участниках боевых действий;

лицах с инвалидностью в результате войны;

членах семей погибших (умерших) защитников и защитниц страны;

многодетных матерей и матерей детей с инвалидностью с детства или тяжело больных детей;

гражданах, которым на период увольнения в связи с сокращением численности или штата работников, в связи с состоянием здоровья осталось работать не более полутора лет до достижения пенсионного возраста.

Выплаты производятся в соответствии со ст. 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсии с уменьшением пенсионного возраста

Эти пенсии предоставляются участникам ликвидации и пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Выплаты производятся в соответствии со ст. 55 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

В ПФУ добавляют, что пенсии до 60 лет назначают на срок бессрочно, их размер исчисляют согласно ст. 27, 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако принимают во внимание продолжительность приобретенного страхового стажа и заработную плату, с которой были уплачены страховые взносы.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине пенсионеру удалось отсудить у государства около 140 тысяч гривен. В рамках дела он получит недоплаченные государственные средства и компенсацию за моральный ущерб.

Также мы писали, что в Украине государство выплачивает некоторым гражданам пенсии по потере кормильца. Такие выплаты назначаются нетрудоспособным членам семьи умершего, которых он содержал.