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Пенсії в Україні: яким категоріям громадян призначать виплати до 60 років

12 жовтня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — кому призначають виплати до 60 років
Українці на вулицях столиці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деяким категоріям громадян можуть призначати пенсії за віком до 60 років. Виплати бувають пільгові, дострокові та зі зменшенням пенсійного віку.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Кому з українців призначать пенсії до 60 років

Як зазначають у фонді, відповідне питання регулює стаття 26 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

За загальними правилами, право на призначення пенсії за віком надається чоловікам та жінкам після досягнення 60, 63 чи 65 років. При цьому вік виходу на пенсію визначає набутий громадянином страховий стаж.

У 2023 році право на отримання пенсії за віком надається особам:

  • після досягнення 60 років, якщо мають щонайменше 30 років стажу;
  • після досягнення 63 років — мінімум 20 років стажу;
  • після досягнення 65 років — щонайменше 15 років стажу.

Проте особливим категоріям громадян пенсії за віком можуть призначатись до досягнення 60 років:

Пільгові пенсії

Призначаються особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, а також на інших роботах з просто шкідливими і важкими умовами праці (окремих галузях виробництва).

Виплати призначають відповідно до частини першої-третьої ст. 114 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Дострокові пенсії

Такі пенсії передбачені громадянам, у яких є особливий статус. Йдеться про:

  • учасників бойових дій;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • членів родин загиблих (померлих) захисників та захисниць країни;
  • багатодітних матерів та матерів дітей з інвалідністю з дитинства чи тяжко хворих дітей;
  • громадян, яким на період звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників, у зв'язку зі станом здоров’я залишилося працювати не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

Виплати відбуваються відповідно до ст. 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пенсії зі зменшенням пенсійного віку

Ці пенсії надаються учасникам ліквідації та постраждалим внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Виплати здійснюються відповідно до ст. 55 закону  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

У ПФУ додають, що пенсії до досягнення 60 років призначають на термін безстроково, їх розмір обчислюють згідно зі ст. 27, 28 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Проте беруть до уваги тривалість набутого страхового стажу та заробітну платню, з якої були сплачені страхові внески.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні пенсіонеру вдалося відсудити у держави близько 140 тис. гривень. У рамках справи він отримає недоплачені державні кошти та компенсацію за моральну шкоду.

Також ми писали, що в Україні держава виплачує деяким громадянам пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Такі виплати призначають непрацездатним членам родини померлого, яких він утримував.

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