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Пенсии в Украине: как коэффициент зарплаты влияет на размер будущих выплат

16 октября 2023 07:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии зависят от коэффициента зарплаты — как определить
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

По украинскому законодательству, конечная сумма будущей пенсии зависит от разных факторов, особенно от индивидуального коэффициента заработной платы. Его можно определить самостоятельно.

Об этом рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин, сообщает Napensii.ua.

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Что нужно знать о коэффициенте зарплаты

Индивидуальным коэффициентом зарплаты называют сумму соотношения заработной платы в конкретном месяце к средней зарплате по Украине.

По словам эксперта, для того чтобы посчитать индивидуальный коэффициент заработной платы, нужно знать размер своей зарплаты, начиная минимум с 1 июля 2000 года до даты назначения пенсии. Также необходимо узнать размер средней зарплаты по стране ежемесячно от указанного периода.

Специалисты при исчислении будущей пенсии сначала определяют коэффициент зарплаты за каждый месяц. Для этого делят зарплату в конкретном месяце на среднюю зарплату по стране. Затем выводят среднее значение за все годы.

Как пример, средняя зарплата в стране в мае этого года составила 14,1 тыс. гривен. Если человек в этом месяце получал минимальную зарплату — 6,7 тыс. гривен, то коэффициент зарплаты за этот месяц будет следующим:

  • 6700: 14109,64=0,47485.

"Далее нужно просчитать коэффициент каждый месяц за все 23 предыдущих года", — отметил Сергей Коробкин.

Для того, чтобы определить основной размер пенсионной выплаты, индивидуальный коэффициент заработной платы необходимо умножить на среднюю зарплату по стране за три года, предшествующие дате обращения за назначением пенсии, и на коэффициент страхового стажа.

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Напомним, в Украине определенной категории пенсионеров прекратят начислять средства. Это, в частности, касается тех, кто, несмотря на пенсионный возраст, все равно работает.

Также мы писали, что в следующем году в Украине будет увеличен уровень прожиточного минимума. Благодаря этому изменится объем привязанных к нему соцвыплат.

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