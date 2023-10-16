Пенсії залежать від коефіцієнта зарплати — як визначити

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За українським законодавством, кінцева сума майбутньої пенсії залежить від різних факторів, особливо від індивідуального коефіцієнта заробітної плати. Його можна визначити самостійно.

Про це розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін, повідомляє Napensii.ua.

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Що треба знати про коефіцієнт зарплати

Індивідуальним коефіцієнтом зарплати називають суму співвідношень заробітної плати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні.

За словами експерта, для того, щоб порахувати індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, потрібно знати розмір своєї зарплати, починаючи мінімум з 1 липня 2000 року до дати призначення пенсії. Також необхідно дізнатися розмір середньої зарплати по країні щомісяця від вказаного періоду.

Фахівці під час обрахунку майбутньої пенсії спочатку визначають коефіцієнт зарплати за кожен місяць. Для цього ділять зарплату у конкретному місяці на середню зарплату по країні цього місяця. Потім виводять середнє значення за всі роки.

Як приклад, середня зарплата в країні у травні цього року становила 14,1 тис. гривень. Якщо людина цього місяця одержувала зарплату мінімальну — 6,7 тис. гривень, то коефіцієнт зарплати за цей місяць буде наступним:

6700: 14109,64 = 0,47485.

"Далі потрібно прорахувати коефіцієнт кожного місяця за всі 23 попередні роки", — зауважив Сергій Коробкін.

Для того, щоб визначити основний розмір пенсійної виплати, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати необхідно помножити на середню зарплатню по країні за три роки, що передують даті звернення за призначенням пенсії, та на коефіцієнт страхового стажу.

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Нагадаємо, в Україні певній категорії пенсіонерів припинять нараховувати кошти. Це, зокрема, стосується тих, хто попри пенсійних вік, все одно працює.

Також ми писали, що наступного року в Україні буде збільшено рівень прожиткового мінімуму. Завдяки цьому зміниться обсяг соцвиплат, які прив'язані до нього.