Деяким пенсіонерам перестануть нараховувати кошти: кого це стосується

Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Украні певній категорії пенсіонерів припиняють нараховувати кошти. Це, зокрема, стосується тих, хто попри пенсійних вік, все одно працює.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

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Коли пенсіонерам припиняють нараховувати кошти

У Пенсійному Фонді України повідомляють, якщо громадянин влаштувався на роботу за своєю спеціальністю, що дає право вийти на пенсію за вислугу років, то на період роботи виплати припиняються.

"Якщо, скажімо, вчитель вийшов на пенсію за вислугу років, то він буде позбавлений виплат. Але після звільнення кошти будуть виплачуватися", — повідомляють у ПФУ.

Втім, якщо громадянин влаштовується на роботу за іншою спеціальністю, яка не дає права вийти на пенсію за вислугу років, то він кошти нараховуватимуться і надалі.

При цьому у Пенсійному фонді додали, що пенсіонеру потрібно повідомляти про своє працевлаштування.

Нагадаємо, наступного року в Україні буде збільшено рівень прожиткового мінімуму. Завдяки цьому зміниться обсяг соцвиплат, які прив'язані до нього.

Зазначається, що жінки, які не працюють або мають ФОП, будуть отримувати декретну допомогу розміром 757 гривень.