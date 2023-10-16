Некоторым пенсионерам перестанут начислять средства: кого это касается

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине определенной категории пенсионеров прекратят начислять денежные средства. Это, в частности, касается тех, кто, несмотря на пенсионный возраст, все равно работает.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Когда пенсионерам перестают начислять средства

В Пенсионном Фонде Украины сообщают, что если гражданин устроился на работу по своей специальности, что дает право выйти на пенсию за выслугу лет, то на период работы выплаты прекращаются.

"Если, скажем, учитель вышел на пенсию за выслугу лет, то он будет лишен выплат. Но после увольнения средства будут выплачиваться", — сообщают в ПФУ.

Впрочем, если гражданин устраивается на работу по другой специальности, которая не дает права выйти на пенсию за выслугу лет, то средства будут начисляться и в дальнейшем.

При этом в Пенсионном фонде добавили, что пенсионеру нужно сообщать о своем трудоустройстве.

Напомним, в следующем году в Украине будет увеличен уровень прожиточного минимума. Благодаря этому изменится объем привязанных к нему соцвыплат.

Отмечается, что женщины, которые не работают или имеют ФЛП, будут получать декретную помощь в размере 757 гривен.