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Пенсионеров призывают пользоваться счетами из-за угрозы блокировки карт

23 октября 2023 09:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — что делать, чтобы не потерять деньги на карте
Человек пенсионного возраста возле банкомата. Фото: pfu.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

По украинскому законодательству, начисление средств пенсионерам на банковские карты могут останавливать. Украинцев призывают пользоваться счетами, чтобы не потерять доступ к деньгам.

Об этом сообщила заместитель главы главы Министерства социальной политики Дарья Марчак.

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По каким причинам могут останавливать выплаты

Граждан просят пользоваться картами, чтобы не потерять доступ к счетам. Так, по правилам, если гражданин не использует банковский счет более шести месяцев, выплаты прекращают.

Необходимо хотя бы раз в этот период проводить транзакцию со своей пенсионной картой. В частности, это может быть оплата товаров в магазине, пополнение мобильных счетов, перевод денег.

Причины прекращения выплат денег на карты:

  • в случае смерти гражданина;
  • выявление ложных данных о стаже и заработной плате;
  • длительное пребывание за границей (в таких случаях есть исключения. Если у Украины есть со страной нового пребывания договор о выплате пенсий, то человек сможет продолжать получать пенсию за границей).

Как возобновить выплаты на карты

Однако украинцы могут возобновить выплаты пенсий и вернуть недополученные средства. Для этого необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда (ПФУ). Там гражданину нужно подтвердить личность.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", — сообщила Дарья Марчак.

После проверки информации специалисты Пенсионного фонда примут решение о возобновлении выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Больше о пенсиях

Напомним, Пенсионный фонд напоминает украинцам о том, что целый ряд услуг можно получить дистанционно. Для этого нужно оформить "Дія. Підпис".

Также мы сообщали, что в Украине за третий квартал этого года средняя пенсия повысилась. Наибольшие выплаты получают украинцы в трех регионах.

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