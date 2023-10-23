Пенсии в Украине — что делать, чтобы не потерять деньги на карте

Человек пенсионного возраста возле банкомата. Фото: pfu.gov.ua

По украинскому законодательству, начисление средств пенсионерам на банковские карты могут останавливать. Украинцев призывают пользоваться счетами, чтобы не потерять доступ к деньгам.

Об этом сообщила заместитель главы главы Министерства социальной политики Дарья Марчак.

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По каким причинам могут останавливать выплаты

Граждан просят пользоваться картами, чтобы не потерять доступ к счетам. Так, по правилам, если гражданин не использует банковский счет более шести месяцев, выплаты прекращают.

Необходимо хотя бы раз в этот период проводить транзакцию со своей пенсионной картой. В частности, это может быть оплата товаров в магазине, пополнение мобильных счетов, перевод денег.

Причины прекращения выплат денег на карты:

в случае смерти гражданина;

выявление ложных данных о стаже и заработной плате;

длительное пребывание за границей (в таких случаях есть исключения. Если у Украины есть со страной нового пребывания договор о выплате пенсий, то человек сможет продолжать получать пенсию за границей).

Как возобновить выплаты на карты

Однако украинцы могут возобновить выплаты пенсий и вернуть недополученные средства. Для этого необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда (ПФУ). Там гражданину нужно подтвердить личность.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", — сообщила Дарья Марчак.

После проверки информации специалисты Пенсионного фонда примут решение о возобновлении выплат в течение 10 дней со дня обращения.

Больше о пенсиях

Напомним, Пенсионный фонд напоминает украинцам о том, что целый ряд услуг можно получить дистанционно. Для этого нужно оформить "Дія. Підпис".

Также мы сообщали, что в Украине за третий квартал этого года средняя пенсия повысилась. Наибольшие выплаты получают украинцы в трех регионах.