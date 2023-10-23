Пенсії в Україні — що робити, щоб не втратити кошти на картці

Людина пенсійного віку біля банкомата. Фото: pfu.gov.ua

За українським законодавством, нарахування коштів пенсіонерам на банківські картки можуть зупиняти. Українців закликають користуватися рахунками, щоб не втратити доступу до грошей.

Про це повідомила заступниця очільниці голови Міністерства соціальної політики Дар'я Марчак.

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З яких причин можуть зупиняти виплати

Громадян просять користуватися картками, щоб не втратити доступу до рахунків. Так, за правилами, якщо українець не використовує банківський рахунок більше шести місяців, виплати припиняють.

Тому необхідно хоча б раз у цей період проводити транзакцію зі своєю пенсійною карткою. Зокрема, це може бути оплата товарів у магазині, поповнення мобільних рахунків, переказ грошей.

Причини припинення виплат грошей на картки

у разі смерті громадянина;

виявлення неправдивих даних про стаж та заробітну плату;

тривале перебування за кордоном (у таких випадках є винятки. Якщо Україна має з країною нового перебування договір про виплату пенсій, то людина зможе продовжувати отримувати пенсію за кордоном).

Як відновити виплати на картки

Проте українці можуть відновити виплати пенсій та повернути недоотримані кошти. Для цього необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ). Там громадянину потрібно підтвердити особу.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжується", — повідомила Дар'я Марчак.

Після перевірки інформації фахівці Пенсійного фонду ухвалять рішення про відновлення виплат упродовж 10 днів від дати звернення.

Більше про пенсії

Нагадаємо, Пенсійний фонд нагадує українцям про те, що низку послуг можна отримати дистанційно. Для цього потрібно оформити "Дія. Підпис".

Також ми повідомляли, що в Україні за третій квартал поточного року середня пенсія підвищилась. Найбільші виплати отримують українці у трьох регіонах.