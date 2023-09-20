Пенсии увеличат на 20% — кто из украинцев получит повышение

Пожилые граждане. Фото: Unplush

Некоторым украинским пенсионерам государство доплачивает 20% надбавки к пенсионной выплате. Для этого нужно соответствовать некоторым критериям.

Такое право прописано в законе "О статусе горных населённых пунктов Украины".

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Прибавки к пенсионным выплатам предусмотрены для жителей горных населенных пунктов в Украине.

Как говорится в статье шестой вышеуказанного закона, размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных украинским законодательством видов материальной помощи гражданам, имеющим статус работающего и проживающих или обучающихся на территории населенного пункта, которому присвоен статус горного, должен увеличиваться на 20%.

Финансирование большего размера пенсий, предусмотрено соответствующей частью статьи, производится за счет средств из государственной казны.

Как оформить надбавку к пенсии

На повышение могут претендовать как жители, постоянно проживающие в горных регионах, так и внутренние переселенцы, которые из-за боевых действий были вынуждены переехать в горную местность. При этом последние должны сначала получить официальный статус жителя на территории горного населенного пункта.

Его подтверждает специальное удостоверение, которое можно получить, обратившись в муниципальную власть или местное отделение Центра предоставления административных услуг (ЦНАП).

Следовательно, для получения надбавки, пенсионерам нужно:

получить статус переселенца;

приобрести статус жителя на территории горного населенного пункта;

получить удостоверение.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в Украине в рамках реформы пенсионной системы заработает новый механизм индексации выплат. Ее начнут реализовать уже в этом году.

Также мы писали, что в бюджете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на текущий год произошли изменения. Правительство увеличило расходы на выплаты пенсий некоторым категориям украинцев.