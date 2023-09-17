Пенсії підвищать до 6 тис. грн — індексація відбудеться по-новому у 2024-му

Люди пенсійного віку. Фото: Unplush

У 2024 році в Україні в рамках реформи пенсійної системи запрацює новий механізм індексації виплат. Її почнуть втілювати вже цьогоріч.

Про це поінформували у Кабінеті міністрів України (КМУ).

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Індексація пенсій у 2024 році

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, будуть змінені деякі підходи в обчисленні підвищення пенсії.

Глава уряду зауважив, що наступного року будуть проіндексовані абсолютно всі пенсії. Окрім того, запровадять коефіцієнти та бали, що дозволять громадянам з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, претендувати на однакові пенсії та однакові індексації.

Як зауважив Денис Шмигаль, завдяки пенсійній реформі середній розмір пенсії наступного року зросте до 6 тис. гривень на місяць.

Реформа пенсійної системи

У квітні поточного року до парламенту внесли новий проєкт закону від провладної партії "Слуга народу" про пенсійну реформу, який передбачає обов’язкову участь громадян у системі накопичувального пенсійного забезпечення до досягнення ними 55 років, а також обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків за своїх працівників.

Відповідно до проєкту, роботодавці мають сплачувати 1% у 2023 році, 1,5% — у 2024-му, 2% — у 2025-му від розміру зарплати працівників, а з держбюджету надходитиме співфінансуванння на визначених паритетних засадах.

Проте нині основна перешкода для пенсійної реформи — відсутність в Україні повноцінного фондового ринку, а також дієвих інструментів, які дозволяли б зберегти відповідні пенсійні кошти.

Соцвиплати у проєкті Держбюджету-2024

Уряд 15 вересня затвердив проєкт Держбюджету, де передбачається масштабна індексація пенсій навесні наступного року. За законодавством, під час війни її можуть не проводити, проте до проєкту бюджету заклали відповідні видатки.

На який саме відсоток підвищаться пенсії, стане відомо у лютому 2024 року. Індексацію встановлять на основі рівня інфляції в країні.

Також очікується, що з 1 січня наступного року підвищиться прожитковий мінімум — на одну особу він становитиме 2,92 тис. грн. Тоді як цьогоріч цей показник становить 2,58 тис. грн. Відтак, розмір збільшиться на близько 330 грн.

До прожиткового мінімуму прив'язана більшість соціальних виплат. Кінцевий обсяг залежатиме від прожиткового мінімуму для різних вразливих категорій.

Більше про пенсії

Нагадаємо, уряд у вересні 2023 року виділив додаткові кошти для фінансування деяких соціальних виплат. Йдеться про суму у 535 млн гривень.

Також ми писали, що в Україні для того, щоб оформити пенсійні виплати, необхідно вчасно подавати спеціальні заяви. Інакше громадянин може отримати лише частину пенсії.