Пенсії для ВПО — уряд виділив додаткові кошти для виплат

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com

Уряд у вересні 2023 року виділив додаткові кошти для фінансування деяких соціальних виплат. Йдеться про суму у 535 млн гривень.

Про це поінформували у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Хто з пенсіонерів отримає виплати

Як зазначається, йдеться про постанову від 5 вересня 2023 року № 944. Завдяки їй бюджет Пенсійного фонду на поточний рік збільшився до 1 млрд гривень. Це дозволить виділити кошти на виплати деяким пенсіонерам.

Гроші перерахують пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які за минулі періоди не отримали виплати.

Тепер усі пенсіонери-переселенці, у пенсійних справах яких були пенсії, не виплачені за минулі періоди, у вересні додатково отримають по 2093 грн.

Як зазначається, виплата минулих пенсій у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, передбачена урядовою постановою №1165.

У Пенсійному фонді уточнили, що у жовтні проведуть такі виплати.

Виплати для ВПО переглянуть

Український уряд планує з 2024 року переглянути розмір фінансової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Збільшення виплат ВПО вдасться реалізувати за рахунок скорочення нинішніх витрат.

Завдяки оптимізації уряд зможе підвищити грошову допомогу для ВПО. Однак, на скільки саме можуть зрости виплати, поки невідомо. Від початку повномасштабної війни суми для переселенців не змінювались.

Допомога для громадян, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, становить:

особи з інвалідністю та діти — 3 тис. грн;

інші особи — 2 тис. грн.

Більше про допомогу

Нагадаємо, із серпня 2023 року в Україні діють нові правила надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Після змін низка українців втратила право на державну допомогу, однак залишились категорії громадян, які матимуть право отримувати допомогу протягом 12 місяців.

Також ми писали, що раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, чи стягуватимуть з українців податки за фінансування меценатських пенсій. Це питання актуальне для потенційних меценатів, які збираються робити пожертви.