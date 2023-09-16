Пенсии для ВПЛ — правительство выделило дополнительные средства для выплат

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com

Правительство в сентябре 2023 года выделило дополнительные средства для финансирования некоторых социальных выплат. Речь идет о сумме 535 млн гривен.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Кто из пенсионеров получит выплаты

Как отмечается, речь идет о постановлении от 5 сентября 2023 года №944. Благодаря ему бюджет Пенсионного фонда на текущий год увеличился до 1 млрд гривен. Это позволит выделить средства на выплаты некоторым пенсионерам.

Деньги перечислят пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые за прошлые периоды не получили выплаты.

Теперь все пенсионеры-переселенцы, по пенсионным делам которых были пенсии, не выплаченные за прошлые периоды, в сентябре дополнительно получат по 2093 грн.

Как отмечается, выплата пенсий в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, предусмотрена правительственным постановлением №1165.

В Пенсионном фонде уточнили, что в октябре произведут следующие выплаты.

Выплаты для ВПЛ просмотрят

Украинское правительство планирует с 2024 года пересмотреть размер финансовой помощи для внутренне перемещенных лиц. Увеличение выплат ВПЛ удастся реализовать за счет сокращения нынешних расходов.

Благодаря оптимизации правительство сможет повысить пособие для ВПЛ. Однако, на сколько именно могут вырасти выплаты, пока неизвестно. С начала полномасштабной войны размер сумм для переселенцев не менялся.

Помощь для граждан, проживающих в Украине, и внутренне перемещенных лиц составляет:

лица с инвалидностью и дети — 3 тыс. грн;

другие лица — 2 тыс. грн.

Больше о помощи

Напомним, с августа 2023 года в Украине действуют новые правила оказания помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). После изменений ряд украинцев потеряли право на государственную помощь, однако остались категории граждан, которые будут иметь право получать помощь в течение 12 месяцев.

Также мы писали, что ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, будут ли взимать с украинцев налоги за финансирование меценатских пенсий. Этот вопрос актуален для потенциальных меценатов, которые собираются делать пожертвования.