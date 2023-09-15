Призначення пенсій — деякі українці можуть втратити частину виплат

Оформлення пенсій: деякі українці можуть втратити частину виплат
В Україні для того, щоб оформити пенсійні виплати, необхідно вчасно подавати спеціальні заяви. Інакше — громадянин може отримати лише частину пенсії.
Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).
Вчасне оформлення пенсії
За українським законодавством, щоб оформити пенсійні виплати, потрібно мати достатню кількість страхового стажу. Якщо людина має бажання піти на "заслужений відпочинок" у 60 років, то в робочому "доробку" має бути щонайменше 30 років стажу.
При цьому дуже важливо вчасно подати відповідну заяву. Це необхідно робити упродовж трьох місяців після набуття людиною потрібного віку.
Виключно у таких випадках, Пенсійний фонд зможе призначити пенсійні виплати на наступний день після дати народження. У разі, якщо громадянин вирішить подати заяву, коли спливуть перші три місяці, то пенсію за цей час не зможуть компенсувати. Виплати призначать з дати прийняття заяви.
Документи, які необхідні, щоб оформити пенсію:
- заява на призначення пенсії;
- копія та оригінал паспорта;
- ідентифікаційний податковий номер (ІПН)/свідоцтво про загальнообов’язкове держсоціальне страхування;
- документ, що підтверджує місце проживання (прописка) пенсіонера,
- свідоцтво про шлюб (оригінал, ксерокопія) та свідоцтво про народження дітей (у разі наявності);
- банківська виписка й номер рахунку з фінустанови;
- трудова книжка (оригінал та ксерокопія), інші документ, що стосуються досвіду роботи;
- за наявності — довідка військового комісаріату про військову службу, військовий квиток;
- диплом та інші документі, що підтверджують період навчання на денному відділенні до 1 січня 2004-го (оригінал/ксерокопія);
- документи, що підтверджують заробітну платню за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000-го.
Розміри пенсій в Україні
Пенсійні виплати в Україні залишаються невисоким. В уряді запевняють, що індексації пенсій будуть продовжуватись. Зокрема, підвищать виплати у березні 2024 року.
Нині пенсії в українців такі:
- 0,6% осіб мають щомісячні виплати у розмірі 1,22 тис. грн;
- 10,4% — понад 10 тис. грн;
- 15% — від 4 тис. до 5 тис. грн;
- 21,3% — від 3 тис. до 4тис. грн;
- 23,2% — від 5 тис. до 10 тис. грн;
- 29, 5% — від 2 тис. до 3 тис. грн.
Середній розмір пенсії в Україні становить – 5, 56 тис. грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.
Також ми писали, що в бюджеті Пенсійного фонду України (ПФУ) на поточний рік сталися зміни. Уряд збільшив видатки на виплати пенсій деяким категоріям українців.