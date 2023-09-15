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Оформлення пенсій: деякі українці можуть втратити частину виплат

15 вересня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Призначення пенсій — деякі українці можуть втратити частину виплат
Трудова книжка. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні для того, щоб оформити пенсійні виплати, необхідно вчасно подавати спеціальні заяви. Інакше — громадянин може отримати лише частину пенсії.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Вчасне оформлення пенсії

За українським законодавством, щоб оформити пенсійні виплати, потрібно мати достатню кількість страхового стажу. Якщо людина має бажання піти на "заслужений відпочинок" у 60 років, то в робочому "доробку" має бути щонайменше 30 років стажу.

При цьому дуже важливо вчасно подати відповідну заяву. Це необхідно робити упродовж трьох місяців після набуття людиною потрібного віку.

Виключно у таких випадках, Пенсійний фонд зможе призначити пенсійні виплати на наступний день після дати народження. У разі, якщо громадянин вирішить подати заяву, коли спливуть перші три місяці, то пенсію за цей час не зможуть компенсувати. Виплати призначать з дати прийняття заяви.

Документи, які необхідні, щоб оформити пенсію:

  • заява на призначення пенсії;
  • копія та оригінал паспорта;
  • ідентифікаційний податковий номер (ІПН)/свідоцтво про загальнообов’язкове держсоціальне страхування;
  • документ, що підтверджує місце проживання (прописка) пенсіонера,
  • свідоцтво про шлюб (оригінал, ксерокопія) та свідоцтво про народження дітей (у разі наявності);
  • банківська виписка й номер рахунку з фінустанови;
  • трудова книжка (оригінал та ксерокопія), інші документ, що стосуються досвіду роботи;
  • за наявності — довідка військового комісаріату про військову службу, військовий квиток;
  • диплом та інші документі, що підтверджують період навчання на денному відділенні до 1 січня 2004-го (оригінал/ксерокопія);
  • документи, що підтверджують заробітну платню за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000-го.

Розміри пенсій в Україні

Пенсійні виплати в Україні залишаються невисоким. В уряді запевняють, що індексації пенсій будуть продовжуватись. Зокрема, підвищать виплати у березні 2024 року.

Нині пенсії в українців такі:

  • 0,6% осіб мають щомісячні виплати у розмірі 1,22 тис. грн;
  • 10,4% — понад 10 тис. грн;
  • 15% — від 4 тис. до 5 тис. грн;
  • 21,3% — від 3 тис. до 4тис. грн;
  • 23,2% — від 5 тис. до 10 тис. грн;
  • 29, 5% — від 2 тис. до 3 тис. грн.

Середній розмір пенсії в Україні становить – 5, 56 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

Також ми писали, що в бюджеті Пенсійного фонду України (ПФУ) на поточний рік сталися зміни. Уряд збільшив видатки на виплати пенсій деяким категоріям українців.

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