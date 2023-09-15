Назначение пенсий – некоторые украинцы могут потерять часть выплат

Трудовая книга. Фото: google.com

В Украине для того, чтобы оформить пенсионные выплаты, необходимо своевременно подавать специальные заявления. Иначе гражданин может получить только часть пенсии.

Об этом идет речь в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Своевременное оформление пенсии

По украинскому законодательству, чтобы оформить пенсионные выплаты, необходимо иметь достаточное количество страхового стажа. Если человек хочет пойти на "заслуженный отдых" в 60 лет, то должно быть не менее 30 лет стажа.

При этом очень важно вовремя подать заявление. Это необходимо делать в течение трех месяцев после обретения человеком нужного возраста.

Только в таких случаях, Пенсионный фонд сможет назначить пенсионные выплаты на следующий день после даты рождения. В случае, если гражданин решит подать заявление, когда пройдут первые три месяца, то пенсию за это время не смогут компенсировать. Выплаты назначат с даты принятия заявления.

Документы, необходимые для оформления пенсии:

заявление на назначение пенсии;

копия и оригинал паспорта;

идентификационный налоговый номер (ИНН)/свидетельство об общеобязательном госсоциальном страховании;

документ, подтверждающий место жительства (прописка) пенсионера,

свидетельство о браке (оригинал, ксерокопия) и свидетельство о рождении детей (при наличии);

банковская выписка и номер счета из финучреждения;

трудовая книжка (оригинал и ксерокопия), другие документы, касающиеся опыта работы;

при наличии — справка военного комиссариата о военной службе, военный билет;

диплом и другие документы, подтверждающие период обучения на дневном отделении до 1 января 2004 (оригинал/ксерокопия);

документы, подтверждающие заработную плату за любые 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года.

Размеры пенсий в Украине

Пенсионные выплаты в Украине остаются невысокими. В правительстве уверяют, что индексация пенсий будет продолжаться. В частности, повысят выплаты в марте 2024 года.

Сейчас пенсии у украинцев такие:

0,6% имеют ежемесячные выплаты в размере 1,22 тыс. грн;

10,4% — более 10 тыс. грн;

15% — от 4 тыс. до 5 тыс. грн;

21,3% — от 3 тыс. до 4тыс. грн;

23,2% — от 5 тыс. до 10 тыс. грн;

29,5% — от 2 тыс. до 3 тыс. грн.

Средний размер пенсии в Украине составляет – 5,56 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.

Также мы писали, что в бюджете Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на текущий год произошли изменения. Правительство увеличило расходы на выплаты пенсий некоторым категориям украинцев.