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Индексация в 2024 году: в Украине пенсии повысят до 6 тыс. грн

17 сентября 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии повысят до 6 тыс. грн — индексация состоится по-новому в 2024-м
Люди пенсионного возраста. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году в Украине в рамках реформы пенсионной системы заработает новый механизм индексации выплат. Ее начнут реализовать уже в этом году.

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины (КМУ).

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По словам премьера Дениса Шмыгаля, изменятся некоторые подходы в исчислении повышения пенсии.

Глава правительства отметил, что в следующем году будут проиндексированы абсолютно все пенсии. Кроме того, введут коэффициенты и баллы, позволяющие гражданам с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, претендовать на одинаковые пенсии и одинаковые индексации.

Как отметил Денис Шмыгаль, благодаря пенсионной реформе средний размер пенсии в следующем году вырастет до 6 тыс. гривен в месяц.

Реформа пенсионной системы

В апреле текущего года в парламент внесли новый проект закона от провластной партии "Слуга народа" о пенсионной реформе, предусматривающий обязательное участие граждан в системе накопительного пенсионного обеспечения до достижения ими 55 лет, а также обязательную уплату работодателями пенсионных взносов за своих работников.

Согласно проекту, работодатели должны платить 1% в 2023 году, 1,5% — в 2024-м, 2% — в 2025-м от размера зарплаты работников, а из госбюджета будет поступать софинансирование на определенных паритетных началах.

Однако сейчас основное препятствие для пенсионной реформы — отсутствие в Украине полноценного фондового рынка, а также действенных инструментов, позволяющих сохранить соответствующие пенсионные средства.

Соцвыплаты в проекте Госбюджета-2024

Правительство 15 сентября утвердило проект Госбюджета, где предполагается масштабная индексация пенсий весной следующего года. По законодательству во время войны ее могут не проводить, однако в проект бюджета заложили соответствующие расходы.

На какой процент повысятся пенсии, станет известно в феврале 2024 года. Индексация будет установлена на основе уровня инфляции в стране.

Также ожидается, что с 1 января следующего года повысится прожиточный минимум — на одного человека он будет составлять 2,92 тыс. грн. В то время как в этом году этот показатель составляет 2,58 тыс. грн. Следовательно, размер увеличится на около 330 грн.

К прожиточному минимуму привязано большинство социальных выплат. Конечный объем будет зависеть от прожиточного минимума для разных уязвимых категорий.

Больше о пенсиях

Напомним, правительство в сентябре 2023 года выделило дополнительные средства для финансирования некоторых социальных выплат. Речь идет о сумме 535 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине для того, чтобы оформить пенсионные выплаты, необходимо своевременно подавать специальные заявления. Иначе гражданин может получить только часть пенсии.

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