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Пенсіонери отримають більше: кому призначать надбавку у 20%

20 вересня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії збільшать на 20% — хто з українців отримає підвищення
Громадяни похилого віку. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деяким українським пенсіонерам держава доплачує 20% надбавки до пенсійної виплати. Для цього потрібно відповідати деяким критеріям.

Таке право прописане у законі "Про статус гірських населених пунктів України".

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Надбавки до пенсійних виплат передбачені для жителів гірських населених пунктів в Україні.

Як йдеться у статті шостій вищевказаного закону, розмір державних пенсій, стипендій, усіх передбачених українським законодавством видів матеріальної допомоги громадянам, які мають статусу працюючого і проживають чи навчаються на території населеного пункту, якому присвоєно статус гірничого, має збільшуватися на 20%.

Фінансування більшого розміру пенсій, передбачене відповідною частиною статті, відбувається за рахунок коштів з державної казни.

Як оформити надбавку до пенсії

На підвищення можуть претендувати як мешканці, які на постійній основі проживають у гірських регіонах, так і внутрішні переселенці, які через бойові дії були змушені переїхати у гірську місцевість. При цьому останні повинні спочатку отримати офіційний статус жителя на території гірського населеного пункту.

Його підтверджує спеціальне посвідчення, яке можна отримати, звернувшись до муніципальної влади чи місцевого відділення Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Відтак, для отримання надбавки, пенсіонерам потрібно:

  • отримати статус переселенця;
  • набути статус жителя на території гірського населеного пункту;
  • отримати посвідчення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні в рамках реформи пенсійної системи запрацює новий механізм індексації виплат. Її почнуть втілювати вже цьогоріч.

Також ми писали, що в бюджеті Пенсійного фонду України (ПФУ) на поточний рік сталися зміни. Уряд збільшив видатки на виплати пенсій деяким категоріям українців.

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