Пенсії в Україні — у 2024-му виділять ще 100 млрд грн для пенсіонерів

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році держава збирається виділити на пенсійні виплати додатково ще 100 млрд гривень. Очікується, підвищення виплат.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

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Пенсії в Україні у 2024 році

Так очільниця відомства прокоментувала ухвалений Кабінетом міністрів проєкт Державного бюджету на 2024 рік. Вона зауважила, що новий бюджет буде соціальним, оскільки другий за величиною напрямок фінансування після оборони є соціальна сфера. Уряд збільшив соціальні видатки на близько 25 мільярдів гривень, очікується ще більше додаткового фінансування.

"Це величезна сума. Ще близько 100 мільярдів ми очікуємо збільшення доходів в Пенсійний фонд — це теж величезна сума, тож вона дозволяє планувати різні соціальні активності, покращувати добробут наших громадян, ширше підтримувати тих, хто цього потребує", — зауважила Жолнович.

Вона зазначила, що чинний розмір індексації пенсій суттєво занижений. Українці, які раніше вийшли на пенсію, отримують менше за громадян, хто почав отримувати пенсію недавно, тоді як трудовий стаж у цих людей може бути абсолютно однаковий.

Через це працюють над відповідними змінами до українського законодавства.

"На жаль, чинним законодавством занижений розмір індексації пенсій. Ми це розуміємо і працюємо над тим, щоб це виправити. Щоби більш справедливо вираховувати коефіцієнти, від яких залежить, яку пенсію людина отримує", — додала міністр.

Соцвиплати у проєкті бюджеті-2024

Раніше в уряді анонсували у 2024 році в Україні зміни в обчисленні підвищення пенсії. Запровадять коефіцієнти та бали, що дозволять громадянам з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, претендувати на однакові пенсії та однакові індексації. Завдяки пенсійній реформі середній розмір пенсії наступного року зросте до 6 тис. гривень на місяць.

Уряд 15 вересня затвердив проєкт Держбюджету, де передбачається масштабна індексація пенсій навесні наступного року. За законодавством, під час війни її можуть не проводити, проте до проєкту бюджету заклали відповідні видатки.

На який саме відсоток підвищаться пенсії, стане відомо у лютому 2024 року. Індексацію встановлять на основі рівня інфляції в країні.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у 2024 році в Україні в рамках реформи пенсійної системи запрацює новий механізм індексації виплат. Її почнуть втілювати вже цьогоріч.

Також ми писали, що уряд у вересні 2023 року виділив додаткові кошти для фінансування деяких соціальних виплат. Йдеться про суму у 535 млн гривень.