Пенсии в Украине — в 2024-м выделят еще 100 млрд грн для пенсионеров

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году государство собирается выделить на пенсионные выплаты дополнительно еще 100 млрд гривен. Ожидается повышение выплат.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Читайте также:

Пенсии в Украине в 2024 году

Так глава ведомства прокомментировала принятый Кабинетом министров проект Государственного бюджета на 2024 год. Она отметила, что новый бюджет будет социальным, поскольку вторым по величине направлением финансирования после обороны является социальная сфера. Правительство увеличило социальные расходы на около 25 миллиардов гривен, ожидается еще больше дополнительного финансирования.

"Это огромная сумма. Еще около 100 миллиардов мы ожидаем увеличения доходов в Пенсионный фонд — это тоже огромная сумма, поэтому она позволяет планировать разные социальные активности, улучшать благосостояние наших граждан, шире поддерживать тех, кто в этом нуждается", — отметила Жолнович.

Она отметила, что действующий размер индексации пенсий существенно занижен. Ранее вышедшие на пенсию украинцы получают меньше граждан, которые начали получать пенсию недавно, тогда как трудовой стаж у этих людей может быть абсолютно одинаков.



Поэтому работают над соответствующими изменениями к украинскому законодательству.

"К сожалению, действующим законодательством занижен размер индексации пенсий. Мы это понимаем и работаем над тем, чтобы это исправить. Чтобы справедливее высчитывать коэффициенты, от которых зависит, какую пенсию человек получает", — добавила министр.

Соцвыплаты в проекте бюджете-2024

Ранее в правительстве анонсировали в 2024 года в Украине изменения в исчислении повышения пенсии. Внедрят коэффициенты и баллы, позволяющие гражданам с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, претендовать на одинаковые пенсии и одинаковые индексации. Благодаря пенсионной реформе средний размер пенсии на следующий год вырастет до 6 тыс. гривен в месяц.

Правительство 15 сентября утвердило проект Госбюджета, где предполагается масштабная индексация пенсий весной следующего года. По законодательству во время войны ее могут не проводить, однако в проект бюджета заложили соответствующие расходы.

На какой процент повысятся пенсии, станет известно в феврале 2024 года. Индексация будет установлена на основе уровня инфляции в стране.

Больше о пенсиях

Напомним, в 2024 году в Украине в рамках реформы пенсионной системы заработает новый механизм индексации выплат. Ее начнут реализовать уже в этом году.

Также мы писали, что правительство в сентябре 2023 года выделило дополнительные средства для финансирования некоторых социальных выплат. Речь идет о сумме 535 млн гривен.