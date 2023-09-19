Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow На пенсии выделят еще 100 млрд грн: кто и когда получит больше arrow

На пенсии выделят еще 100 млрд грн: кто и когда получит больше

19 сентября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в 2024-м выделят еще 100 млрд грн для пенсионеров
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году государство собирается выделить на пенсионные выплаты дополнительно еще 100 млрд гривен. Ожидается повышение выплат.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

Читайте также:

Пенсии в Украине в 2024 году

Так глава ведомства прокомментировала принятый Кабинетом министров проект Государственного бюджета на 2024 год. Она отметила, что новый бюджет будет социальным, поскольку вторым по величине направлением финансирования после обороны является социальная сфера. Правительство увеличило социальные расходы на около 25 миллиардов гривен, ожидается еще больше дополнительного финансирования.

"Это огромная сумма. Еще около 100 миллиардов мы ожидаем увеличения доходов в Пенсионный фонд — это тоже огромная сумма, поэтому она позволяет планировать разные социальные активности, улучшать благосостояние наших граждан, шире поддерживать тех, кто в этом нуждается", — отметила Жолнович.

Она отметила, что действующий размер индексации пенсий существенно занижен. Ранее вышедшие на пенсию украинцы получают меньше граждан, которые начали получать пенсию недавно, тогда как трудовой стаж у этих людей может быть абсолютно одинаков.

Поэтому работают над соответствующими изменениями к украинскому законодательству.

"К сожалению, действующим законодательством занижен размер индексации пенсий. Мы это понимаем и работаем над тем, чтобы это исправить. Чтобы справедливее высчитывать коэффициенты, от которых зависит, какую пенсию человек получает", — добавила министр.

Соцвыплаты в проекте бюджете-2024

Ранее в правительстве анонсировали в 2024 года в Украине изменения в исчислении повышения пенсии. Внедрят коэффициенты и баллы, позволяющие гражданам с одинаковыми условиями выхода на пенсию, независимо от его времени, претендовать на одинаковые пенсии и одинаковые индексации. Благодаря пенсионной реформе средний размер пенсии на следующий год вырастет до 6 тыс. гривен в месяц.

Правительство 15 сентября утвердило проект Госбюджета, где предполагается масштабная индексация пенсий весной следующего года. По законодательству во время войны ее могут не проводить, однако в проект бюджета заложили соответствующие расходы.

На какой процент повысятся пенсии, станет известно в феврале 2024 года. Индексация будет установлена на основе уровня инфляции в стране.

Больше о пенсиях

Напомним, в 2024 году в Украине в рамках реформы пенсионной системы заработает новый механизм индексации выплат. Ее начнут реализовать уже в этом году.

Также мы писали, что правительство в сентябре 2023 года выделило дополнительные средства для финансирования некоторых социальных выплат. Речь идет о сумме 535 млн гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Первый для Умерова: чего ждать от 15-го Рамштайна

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз