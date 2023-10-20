Пенсии в Украине — кто имеет право на доплаты до 570 грн

Люди пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Украине многие граждане пенсионного возраста имеют право на разные надбавки. Суммы доплат колеблются в пределах 150–570 гривен.

Об этом сообщает профильное издание Napensii.ua.

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Доплаты за детей

Такие доплаты производят пенсионерам, воспитывающим несовершеннолетних детей. Размер доплаты — 150 грн.

Средства назначаются дополнительно к пенсиям по возрасту, инвалидности или выслуге лет, назначенных по законам "О пенсионном обеспечении" и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Надбавки за сверхстаж

Вопрос регулирует статья 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Доплата назначается за каждый полный год стажа, больше 35 лет для мужчин и 30-ти — для женщин. Пенсия увеличивается на 1% ее размера.

Однако только на 1% минимального объема пенсии по возрасту. Перерасчет за дополнительный стаж производят после увольнения с работы.

Доплаты за донорство

Согласно закону "О донорстве крови и ее компонентам", почетным донорам доплачивают по 258 грн ежемесячно.

Почетным донором человек может стать, если он сдал бесплатно 40 разовых максимальных доз крови или 60 разовых максимальных доз плазмы.

Доплаты за возраст

По данным Пенсионного фонда, соответствующие надбавки устанавливают при достижении определенного возраста. Однако доплату не назначают, если пенсия превышает 10,34 тыс. гривен.

Речь идет о таких суммах и возрасте:

на 570 грн могут рассчитывать украинцы в возрасте от 80 лет;

на 456 грн — в возрасте 75-80 лет;

на 300 грн — в возрасте 70-75 лет.

Для того, чтобы получить такие доплаты, не нужно специально обращаться в ПФУ. Их назначат в автоматическом режиме при достижении соответствующего возраста.

Доплаты от ООН

Дополнительные доплаты назначены пенсионерам, проживающим в прифронтовых районах. Деньги предоставит ООН, однако помощь получат не все. Ее выплатят гражданам, отвечающим критериям:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), проживающие в прифронтовых регионах или территориях, где вероятны боевые действия;

пенсионная выплата менее 3 тыс. грн;

с 1 марта 2023-го не получали выплаты от других международных организаций.

Заявки на получение средств можно подавать на платформе "єДопомога" по ссылке.

Больше о пенсиях

Напомним, обнародован ежегодный Глобальный пенсионный индекс Института Mercer CFA. Он дает оценку пенсионным системам на основе адекватности, стабильности и целостности.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали об особенностях расчета пенсии по возрасту. Существует два основных условия.