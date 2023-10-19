Пенсії у світі — у яких країнах найкращі пенсійні системи

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Оприлюднено щорічний Глобальний пенсійний індекс Інституту Mercer CFA. Він дає оцінку пенсійним системам на основі адекватності, стабільності, а також цілісності.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Пенсійні системи країн

Як зазначається, у 2023 році більшість пенсійних систем у світі зазнали стресу у зв'язку зі старінням населення, зростанням державних боргів та високим рівнем інфляції.

За словами аналітиків, головна проблема, яка торкнулась фактично всіх пенсійних систем, полягає у тому, що літнім людям доводиться самотужки думати про своє утримання після виходу на "заслужений відпочинок"

Як стверджують автори звіту Mercer, більше нема змоги покладатися тільки на соціальне забезпечення чи державні пенсії.

До рейтингу увійшли 47 країн. Відповідно до щорічного глобального індексу, звання найкращої у світі пенсійної системи отримали Нідерланди. Зараз ця країна реформує пенсійну програму з колективного на більш індивідуальний підхід. Також найвищий індекс має пенсійна система Ізраїлю. Далі йдуть: Ісландія, Данія, Австралія.

Велика Британія посідає десяте місце, Сполучені Штати — 22, Японія посіла 30, Китай — 35, Аргентини — на останньому, 47 місці.

Деякі азійські системи, зокрема Китаю, Кореї, Сінгапуру та Японії, здійснили реформи та покращили показники за останнє п'ятиріччя.

Джерело: ЕП

За даними Mercer, падіння рівня народжуваності чинить тиск на економіку кількох країн і пенсійні системи в довгостроковій перспективі. Зокрема, йдеться про Італію та Іспанію.

Дослідження щодо України у 2023 році не проводили.

Більше про пенсії

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує впровадити бальну систему для розрахунку пенсій. Таким чином, це повинно забезпечити рівні розміри виплат людей, які вийшли на пенсію раніше, і тих, хто зробив це недавно.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості розрахунку пенсії за віком. Існує дві головні умови.

Додамо, що в Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на пенсію не тільки за віком чи вислугою років, а також на виплати у зв'язку з втратою годувальника та інвалідності. Деякі представники останньої категорії мають право на пенсії до 13 тис. грн.