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Пенсії в Україні: хто може претендувати на виплати до 13 тис. грн

18 жовтня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії до 13 тис. грн — відомо, хто в Україні може отримувати більше
Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на пенсію не тільки за віком чи вислугою років, а також на виплати у зв'язку з втратою годувальника та інвалідності. Деякі представники останньої категорії мають право на пенсії до 13 тис. грн.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як пояснюють фахівці Пенсійного фонду України, йдеться про виплати громадянам, які мають проблеми зі здоров'ям через аварію на Чорнобильській атомній електростанції.

За чинним законодавством, у 2023 році мінімальна сума пенсійних виплат для громадян з інвалідністю, які отримали каліцтво або захворювання через аварію на ЧАЕС, становить:

  • перша група — 6,84 тис. грн;
  • друга група — 5,47 тис. грн;
  • третя група — 4,2 тис. грн;
  • для дітей з інвалідністю — 4,2 тис. грн.

Дещо інакше розраховують мінімальні пенсійні виплати для тих, хто ліквідував наслідки катастрофи. Розмір виплат обчислюють з урахуванням середньої заробітної плати, яку враховують до розрахунку пенсії. Станом на жовтень поточного року ця сума становить 13,37 тис. гривні. Передбачені такі виплати:

  • третя група — 8,02 тис. грн;
  • друга група — 10 7 тис. грн;
  • перша група — 13,37 тис. грн.

При цьому розміри мінімальних виплат встановлюють незалежно від того, за яким законом громадянину призначена пенсія.

"У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника", — додають у ПФУ.

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В Україні 2024 року планують переглянути та провести індексацію всіх пенсійних виплат. Також на пенсіонерів чекає нововведення — так звана "бальна система".

Раніше ми писали, що за українським законодавством, кінцева сума майбутньої пенсії залежить від різних факторів, особливо від індивідуального коефіцієнта заробітної плати. Його можна визначити самостійно.

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