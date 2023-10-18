Пенсии до 13 тыс. грн — известно, кто в Украине может получать больше

Пенсии в Украине: кто может претендовать на выплаты до 13 тыс. грн
В Украине некоторые категории граждан могут рассчитывать на пенсию не только по возрасту или выслуге лет, а также на выплаты в связи с потерей кормильца и инвалидности. Некоторые представители последней категории имеют право на пенсию до 13 тыс. грн.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Кто из граждан с инвалидностью получает 13 тыс. грн
Как объясняют специалисты Пенсионного фонда Украины, речь идет о выплатах гражданам, имеющим проблемы со здоровьем из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
По действующему законодательству, в 2023 году минимальная сумма пенсионных выплат для граждан с инвалидностью, получивших увечье или заболевание из-за аварии на ЧАЭС, составляет:
- первая группа — 6,84 тыс. грн;
- вторая группа — 5,47 тыс. грн;
- третья группа — 4,2 тыс. грн;
- для детей с инвалидностью — 4,2 тыс. грн.
Несколько иначе рассчитывают минимальные пенсионные выплаты для тех, кто ликвидировал последствия катастрофы. Размер выплат исчисляется с учетом средней заработной платы, которую учитывают для расчета пенсии. По состоянию на октябрь этого года эта сумма составляет 13,37 тыс. гривен. Предусмотрены следующие выплаты:
- третья группа — 8,02 тыс. грн;
- вторая группа — 10 7 тыс. грн;
- первая группа — 13,37 тыс. грн.
При этом размеры минимальных выплат устанавливают вне зависимости от того, по какому закону гражданину назначена пенсия.
"В случае смерти кормильца, принадлежавшего к пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца", — добавляют в ПФУ.
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В Украине в 2024 году планируется пересмотреть и провести индексацию всех пенсионных выплат. Также пенсионеров ждет нововведение — так называемая "бальная система".
Ранее мы писали, что по украинскому законодательству конечная сумма будущей пенсии зависит от разных факторов, особенно от индивидуального коэффициента заработной платы. Его можно определить самостоятельно.
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