Пенсії в Україні — відомо, як працюватиме бальна система у 2024-му

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні 2024 року планують переглянути та провести індексацію всіх пенсійних виплат. Також на пенсіонерів чекає нововведення — так звана "бальна система".

Про зміни у пенсійній системі розповідає профільне видання Napensii.ua.

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Як працюватиме бальна система у 2024-му

В уряді майбутні зміни пояснюють необхідністю забезпечення кожного пенсіонера солідарною пенсією не нижче 30% від рівня його середньої заробітної платні упродовж усього життя. Як очікується, разом із накопичувальною складовою, яку планують запустити 2025 року, це буде не менше 50% середньої зарплати за все життя.

Відтак, уряд планує провести у березні наступного року чергову індексацію пенсій та запровадити бальну систему нарахування виплат. Все це допоможе зрівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно на "заслуженому відпочинку", і тими, хто недавно.

Зараз працевлаштовані громадяни щомісяця мають сплачувати внески до Пенсійного фонду України (ПФУ). У майбутньому платежі перераховуватимуть у бали відповідно до співвідношення між зарплатнею людини та середньою зарплатою по країні на той момент. Залежно від обсягу середньої зарплатні можна одержати:

8 балів — коли зарплатня менша за рівень середньої зарплати в країні;

10 балів — якщо людина сплачувала внески із зарплати, що дорівнює середній по країні;

12 балів і вище — якщо зарплатня більша за середню в країні.

Як пояснили в уряді, ці бали щороку також перераховуватимуть назад у пенсію відповідно до актуальної середньої зарплатні. Так солідарна пенсійна система буде захищена від інфляції та девальвації.

Різниця між новим підходом та чинним

Зараз громадянам пенсію нараховують, збільшуючи розмір зарплатні на страховий стаж. Однак, стаж є сталим, а тому майбутнє збільшення пенсій пов'яжуть із новим підходом до обчислення зарплатні.

У розрахунку враховують так званий коефіцієнт зарплатні. Показник отримують, поділивши зарплатню, яку отримує громадянин, на середню зарплату по країні у відповідні періоди. Відтак, якщо заробітна плата громадянина дорівнює середній в країні, то індивідуальний коефіцієнт зарплатні дорівнюватиме одиниці.

Таким чином, запровадять нову шкалу, зміниться сам механізм розрахунку, а слово "коефіцієнт" буде замінено на "бали".

Більше про пенсійні виплати

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що бальна система для розрахунку пенсій дозволить забезпечити рівні розміри виплат. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами.

Раніше ми писали, що за українським законодавством, кінцева сума майбутньої пенсії залежить від різних факторів, особливо від індивідуального коефіцієнта заробітної плати. Його можна визначити самостійно.