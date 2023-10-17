Пенсии в Украине — известно, как будет работать балльная система в 2024-м

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году планируют пересмотреть и провести индексацию всех пенсионных выплат. Также пенсионеров ждет нововведение — так называемая "бальная система".

Об изменениях в пенсионной системе рассказывает профильное издание Napensii.ua.

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В правительстве будущие изменения объясняют необходимостью обеспечения каждого пенсионера солидарной пенсией не ниже 30% уровня его средней заработной платы на протяжении всей жизни. Как ожидается, вместе с накопительной составляющей, которую планируют запустить в 2025 году, это будет не менее 50% средней зарплаты за всю жизнь.

Следовательно, правительство планирует провести в марте следующего года очередную индексацию пенсий и ввести балльную систему начисления выплат. Все это поможет уравнять диспропорции между пенсионерами, которые давно на "заслуженном отдыхе", и теми, кто недавно.

Сейчас трудоустроенные граждане должны ежемесячно платить взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В будущем платежи будут перечисляться в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по стране на тот момент. В зависимости от размера средней зарплаты можно получить:

8 баллов — когда зарплата меньше уровня средней зарплаты в стране;

10 баллов — если человек платил взносы по зарплате, равной средней по стране;

12 баллов и выше — если зарплата больше средней в стране.

Как пояснили в правительстве, эти баллы каждый год будут также пересчитывать обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней зарплатой. Так, солидарная пенсионная система будет защищена от инфляции и девальвации.

Разница между новым и действующим подходом

Сейчас гражданам начисляют пенсию, увеличивая размер зарплаты на страховой стаж. Однако стаж является постоянным, а потому будущее увеличение пенсий будет связано с новым подходом к исчислению зарплаты.

В расчете учитывают так называемый коэффициент заработной платы. Показатель получают, поделив зарплату, получаемую гражданином, на среднюю зарплату по стране в соответствующие периоды. Следовательно, если заработная плата гражданина равна среднему в стране, то индивидуальный коэффициент зарплаты будет равен единице.

Таким образом, введут новую шкалу, изменится сам механизм расчета, а слово "коэффициент" будет заменено на "баллы".

Больше о пенсионных выплатах

Напомним, премьер Денис Шмыгаль заявил, что бальная система для расчета пенсий позволит обеспечить равные размеры выплат. Она выровняет диспропорции между пенсионерами.

Ранее мы писали, что по украинскому законодательству конечная сумма будущей пенсии зависит от разных факторов, особенно от индивидуального коэффициента заработной платы. Его можно определить самостоятельно.