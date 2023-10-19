Пенсии в мире — в каких странах самые лучшие пенсионные системы

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обнародован ежегодный Глобальный пенсионный индекс Института Mercer CFA. Он дает оценку пенсионным системам на основе адекватности, стабильности и целостности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также:

Пенсионные системы стран

Как отмечается, в 2023 году большинство пенсионных систем в мире подверглись стрессу в связи со старением населения, ростом государственных долгов и высоким уровнем инфляции.

По словам аналитиков, главная проблема, которая затронула фактически все пенсионные системы, заключается в том, что пожилым людям приходится самостоятельно думать о своем содержании после выхода на "заслуженный отдых"

Как утверждают авторы отчета Mercer, больше нет возможности полагаться только на социальное обеспечение или государственные пенсии.

В рейтинг вошли 47 стран. Согласно ежегодному глобальному индексу, звание лучшей в мире пенсионной системы получили Нидерланды. Сейчас эта страна реформирует пенсионную программу из коллективного на более индивидуальный подход. Также самый высокий индекс имеет пенсионная система Израиля. Далее следуют: Исландия, Дания, Австралия.

Великобритания занимает десятое место, Соединенные Штаты — 22, Япония заняла 30, Китай — 35, Аргентина — на последнем, 47 месте.

Некоторые азиатские системы, в частности Китая, Кореи, Сингапура и Японии, провели реформы и улучшили показатели за последнее пятилетие.

Источник: ЭП

По данным Mercer, падение уровня рождаемости оказывает давление на экономику нескольких стран и пенсионные системы в долгосрочной перспективе. В частности, речь идет об Италии и Испании.

Исследование по Украине в 2023 году не проводилось.

Больше о пенсиях

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует ввести балльную систему для расчета пенсий. Таким образом, это должно обеспечить равные размеры выплат людей, вышедших на пенсию раньше, и тех, кто сделал это недавно.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях расчета пенсии по возрасту. Существует два основных условия.

Добавим, что в Украине некоторые категории граждан могут рассчитывать на пенсию не только по возрасту или выслуге лет, а также выплаты в связи с потерей кормильца и инвалидности. Некоторые представители последней категории имеют право на пенсию до 13 тыс. грн.