Пенсії в Україні — які головні умови розрахунку виплати за віком

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості розрахунку пенсії за віком. Існує дві головні умови.

Про це повідомили у Головному управлінні ПФУ Донецької області.

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Деталі розрахунку пенсії за віком

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, розмір пенсії громадян у солідарній системі залежить від двох ключових умов:

тривалості страхового стажу;

заробітку (доходу), отриманого протягом трудової діяльності, та з якого сплачені внески.

Окрім того, пенсійні виплати залежать від року звернення за їх призначенням.

Формула, відповідно до якої розраховується розмір пенсії за віком, прописана у статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Формула для розрахунку пенсії за віком

Джерело: ПФУ

Заробітну плату враховують за весь період стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. У разі якщо громадянин захоче, то для обчислення виплати та під час підтвердження довідки про зарплату первинними документами також можуть врахувати зарплатню за будь-які 60 календарних місяців стажу поспіль до 30 червня 2000 року, незалежно від того, які були перерви.

Термін страхового стажу та величину заробітної плати вираховують через коефіцієнт страхового стажу та заробітку.

Формула обчислення коефіцієнта стажу

Джерело: ПФУ

Водночас у ПФУ зазначили, що кожному пенсіонерові надано можливість обрати найбільш вигідний варіант заробітку, за яким розраховуватимуть пенсійну виплату.

Куди подавати документи на пенсію

Подавати документи на пенсію можна як особисто, тобто самостійно прийти в орган ПФУ, так і онлайн. Документи потрібно подати:

у будь-який сервісний центр органів Пенсійного фонду незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування;

на електронному порталі послуг Пенсійного фонду.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні деякі категорії громадян можуть розраховувати на пенсію не тільки за віком чи вислугою років, а також на виплати у зв'язку з втратою годувальника та інвалідності. Деякі представники останньої категорії мають право на пенсії до 13 тис. грн.

Також ми писали, що за українським законодавством, кінцева сума майбутньої пенсії залежить від різних факторів, особливо від індивідуального коефіцієнта заробітної плати. Його можна визначити самостійно.