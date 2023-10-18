Пенсии в Украине — какие главные условия расчета выплаты по возрасту

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особенностях расчета пенсии по возрасту. Существует два основных условия.

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ Донецкой области.

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Детали расчета пенсии по возрасту

Как отмечают специалисты Пенсионного фонда, размер пенсии граждан в солидарной системе зависит от двух ключевых условий:

продолжительности страхового стажа;

заработка (дохода), полученного в течение трудовой деятельности, и с которого уплачены взносы.

Кроме того, пенсионные выплаты зависят от года обращения по их назначению.

Формула, согласно которой рассчитывается размер пенсии по возрасту, прописана в статье 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Формула для расчета пенсии по возрасту

Источник: ПФУ

Заработная плата учитывается за весь период стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Если гражданин захочет, то для исчисления выплаты и при подтверждении справки о зарплате первичными документами также могут учесть зарплату за любые 60 календарных месяцев стажа подряд до 30 июня 2000 года, независимо от того, какие были перерывы.

Срок страхового стажа и величину заработной платы рассчитывают через коэффициент страхового стажа и заработка.

Формула вычисления коэффициента стажа

Источник: ПФУ

В то же время в ПФУ отметили, что каждому пенсионеру предоставлена возможность выбрать наиболее выгодный вариант заработка, по которому будут рассчитывать пенсионную выплату.

Куда подавать документы на пенсию

Подавать документы на пенсию можно как лично, то есть самостоятельно прийти в орган ПФУ, так и онлайн. Документы следует подать:

в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда независимо от места жительства, регистрации или пребывания;

на электронном портале услуг Пенсионного фонда.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине некоторые категории граждан могут рассчитывать на пенсию не только по возрасту или выслуге лет, а также на выплаты в связи с потерей кормильца и инвалидности. Некоторые представители последней категории имеют право на пенсию до 13 тыс. грн.

Также мы писали, что по украинскому законодательству конечная сумма будущей пенсии зависит от разных факторов, особенно от индивидуального коэффициента заработной платы. Его можно определить самостоятельно.