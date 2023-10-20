Пенсії в Україні — хто має право на доплати до 570 грн

Люди пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні багато громадян пенсійного віку мають право на різні надбавки. Суми доплат коливаються в межах 150-570 гривень.

Про це повідомляє профільне видання Napensii.ua.

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Доплати за дітей

Такі доплати роблять пенсіонерам, які виховують неповнолітніх дітей. Розмір доплати — 150 грн.

Кошти призначають додатково до пенсій за віком, інвалідністю чи вислугою років, призначених за законами "Про пенсійне забезпечення" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Надбавки за надстаж

Питання регулює стаття 28 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Доплата призначається за кожен повний рік стажу, більшого за 35 років для чоловіків й 30-ть — для жінок. Пенсія збільшується на 1% від її розміру.

Проте тільки на 1% мінімального обсягу пенсії за віком. Перерахунок за додатковий стаж здійснюють після звільнення з роботи.

Доплати за донорство

Відповідно до закону "Про донорство крові та її компонентами", почесним донорам доплачують по 258 грн щомісяця.

Почесним донором людина може стати, якщо здала безплатно 40 разових максимальних доз крові чи 60 разових максимальних доз плазми.

Доплати за вік

За даними Пенсійного фонду, відповідні надбавки встановлюють у разі досягнення певного віку. Однак, доплату не призначають, якщо пенсія перевищує 10,34 тис. гривень.

Йдеться про такі суми та вік:

на 570 грн можуть розраховувати українці, віком від 80 років;

на 456 грн — віком 75-80 років;

на 300 грн — віком 70-75 років.

Щоб отримати такі доплати, не потрібно спеціально звертатися до ПФУ. Їх призначать в автоматичному режимі при досягненні відповідного віку.

Доплати від ООН

Додаткові доплати призначені пенсіонерам, котрі проживають у прифронтових районах. Гроші надасть ООН, однак допомогу отримають не всі. Її виплатять громадянам, які відповідатимуть критеріям:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які проживають в прифронтових регіонах чи територіях, де ймовірні бойові дії;

пенсійна виплата менша за 3 тис. грн;

з 1 березня 2023-го не отримували виплат від інших міжнародних організацій.

Заявки на отримання коштів можна подавати на платформі "єДопомога" за посиланням.

Більше про пенсії

Нагадаємо, оприлюднено щорічний Глобальний пенсійний індекс Інституту Mercer CFA. Він дає оцінку пенсійним системам на основі адекватності, стабільності, а також цілісності.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості розрахунку пенсії за віком. Існує дві головні умови.