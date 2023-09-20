Пенсии в Украине повысят на 2,3 тыс. грн — в правительстве озвучили дату

Женщина пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в следующем году власти планируют повысить пенсионные выплаты. В частности, с 1 января максимальная пенсия вырастет на 2,68 тыс. грн, до 23,61 тыс. грн.

Это прописано в проекте Государственного бюджета-2024, который должен рассмотреть парламент.

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Повышение пенсии в 2024 году

По украинскому законодательству, максимальная пенсия ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, потерявших трудоспособность.

Согласно планам правительства, размер прожиточного минимума для этой категории граждан повысится с января с 2,09 тыс. до 2,36 тыс. грн. То есть, столько будет составлять минимальная пенсия, а максимальная — в десять раз больше.

Кому назначат максимальную пенсию

На максимальную пенсию в Украине имеют право некоторые льготные категории граждан, в частности, военнослужащие и чернобыльцы. Ее назначат тем, кто получал высокие официальные зарплаты.

Сейчас, чтобы иметь право на максимальную пенсию, зарплата должна быть не менее 70 тыс. грн. Однако это еще не гарантирует право на высокую пенсию, ведь ее нужно получать не менее 35 лет.

Единственная категория граждан, размер пенсии которых не ограничивается, это бывшие судьи. У них средняя пенсия составляет около 100 тысяч гривен. Они вправе получать такие выплаты без ограничений.

В то время как обычная средняя пенсия в Украине сейчас не превышает 5,3 тыс. грн. Наибольшие пенсии получают граждане, проживающие в Киеве, где традиционно более высокие зарплаты. Нынче киевлянам в среднем начисляют 7,1 тыс. грн, по официальным данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в Украине в рамках реформы пенсионной системы заработает новый механизм индексации выплат. Ее начнут реализовать уже в этом году.

Также мы писали, что правительство в сентябре 2023 выделило дополнительные средства для финансирования некоторых социальных выплат. Речь идет о сумме 535 млн гривен.