Пенсії в Україні підвищать на 2,3 тис. грн — в уряді озвучили дату

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні наступного року влада планує підвищити пенсійні виплати. Зокрема, з 1 січня максимальна пенсія зросте на 2,68 тис. грн, до 23,61 тис. грн.

Це прописано у проєкті Державного бюджету-2024, який має розглянути парламент.

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Підвищення пенсії у 2024 році

За українським законодавством, максимальну пенсію обмежено 10 прожитковими мінімумами для осіб, котрі втратили працездатність.

Згідно з планами уряду, розмір прожиткового мінімуму для цієї категорії громадян підвищать з січня з 2,09 тис. до 2,36 тис. грн. Тобто стільки становитиме мінімальна пенсія, а максимальна — у десять разів більше.

Кому призначать максимальну пенсію

На максимальну пенсію в Україні мають право деякі пільгові категорії громадян, зокрема військовослужбовці та чорнобильці. Її призначать тим, хто отримував високі офіційні зарплати.

Зараз, щоб мати право на максимальну пенсію, зарплата має становити не менше 70 тис. грн. Однак це ще не гарантує право на найвищу пенсію, адже на її потрібно отримувати не менше 35 років.

Єдина категорія громадян, розмір пенсії яких не обмежується, це колишні судді. У них середня пенсія становить близько 100 тис. грн. Вони мають право отримувати такі виплати без обмежень.

Тоді як звичайна середня пенсія в Україні зараз не перевищує 5,3 тис. грн. Найбільші пенсії отримують громадяни, які проживають у Києві, де традиційно вищі зарплати. Нині киянам у середньому нараховують 7,1 тис. грн, за офіційними даними Пенсійного фонду України (ПФУ).

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році в Україні в рамках реформи пенсійної системи запрацює новий механізм індексації виплат. Її почнуть втілювати вже цьогоріч.

Також ми писали, що уряд у вересні 2023 року виділив додаткові кошти для фінансування деяких соціальних виплат. Йдеться про суму у 535 млн гривень.