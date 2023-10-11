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Обещают платить 16 тыс. грн: в правительстве рассказали об актуальной работе

11 октября 2023 12:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — в правительстве рассказали, кому будут платить 16 тыс. грн
Работники в офисе. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинском правительстве рассказали об актуальной работе в стране во время войны. Речь идет о специально обученных людях в помощи интеграции военных по возвращении с фронта, которым обещают платить 16 тыс. грн.

О деталях соответствующего проекта сообщил премьер Денис Шмыгаль.

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Детальнее о работе "помощником ветеранов"

По его словам, в Украине намерены расширить проект внедрения "Института помощника ветеранов". Ожидается, что новая программа правительства охватит еще шесть регионов до конца 2023 года.

Проект уже работает в четырех областях:

  • Винницкой;
  • Днепропетровской;
  • Львовской;
  • Николаевской.

После решения правительства к нему смогут присоединиться украинцы из следующих областей:

  • Закарпатской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Киевской;
  • г. Киева.

На фоне расширения программы увеличат финансирование на 44,2 млн гривен.

Как отметил глава правительства, в рамках реализации проекта внимание будет уделено каждому ветерану.

"Ключевым является институт помощника ветеранов. Он будет помогать в трудоустройстве, обучении и в социальной защите вернувшихся с войны людей", — сообщил Денис Шмыгаль, подчеркнув, уже удалось подготовить 550 человек.

Правительство планирует увеличить количество помощников до 15 тысяч, чтобы на поддержку могли претендовать все нуждающиеся.

На одного помощника может приходиться до сотни ветеранов. Им предложат официальную заработную плату в 16 тысяч гривен.

Больше о работе

Напомним, в Украине повысят уровень оплаты труда для сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов. Это реализуют за счет повышения премий.

Также мы писали, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.

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