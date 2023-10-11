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Обіцяють платити 16 тис. грн: в уряді розповіли про актуальну роботу

11 жовтня 2023 12:51
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — в уряді розповіли, кому платитимуть 16 тис. грн
Працівники в офісі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українському уряді розповіли про актуальну роботу в країні під час війни. Йдеться про спеціально навчених людей у допомозі інтеграції військових після повернення з фронту, яким обіцяють платити 16 тис. грн.

Про деталі відповідного проєкту повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

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Детальніше про роботу "помічником ветеранів"

За його словами, в Україні мають намір розширити проєкт запровадження "Інституту помічника ветеранів". Очікується, що нова урядова програма охопить ще шість регіонів до кінця 2023 року.

Проєкт вже працює у чотирьох областях:

  • Вінницькій;
  • Дніпропетровській;
  • Львівській;
  • Миколаївській.

Після рішення уряду до нього зможуть долучитися українці з таких областей:

  • Закарпатської;
  • Полтавської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Київської;
  • м. Києва.

На тлі розширення програми збільшать фінансування на 44,2 млн гривень.

Як зауважив очільник уряду, у рамках реалізації проєкту увагу приділятимуть кожному ветерану.

"Ключовим є інститут помічника ветеранів. Він допомагатиме в працевлаштуванні, навчанні та в соціальному захисті людей, які повернулися з війни", — повідомив Денис Шмигаль, наголосивши, що вже вдалося підготувати 550 людей.

Уряд планує збільшити кількість помічників до 15 тисяч, щоб на підтримку могли претендувати всі, хто цього потребує.

На одного помічника може припадати до сотні ветеранів. Їм запропонують офіційну заробітну плату в 16 тисяч гривень.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні підвищать рівень оплати праці для співробітників апаратів місцевих та апеляційних судів. Це втілять за рахунок підвищення премій.

Також ми писали, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платою до 100 тис. грн.

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