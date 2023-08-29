Зарплаты в Украине — названы регионы, где медикам платят меньше всего

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине уровень заработной платы врачей должен составлять минимум 20 тыс. грн., а медперсонала — 13,5 тыс. грн., однако с начала года приняли изменения в законодательстве, позволяющие сокращать выплаты до минимального уровня в случае, если у больницы не хватает финансирования. Последним начинают все больше злоупотреблять.

Об этом пишет издание "Соцпортал".

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Кого коснулись урезания зарплаты

В стране после отчислений налогов у врачей зарплата составляет 16 тыс. грн, а у медперсонала — 10,7 тыс. грн.

В частности, в прошлом году средняя сумма зарплаты составила 14,3 тыс. грн, что на 21% больше, чем в 2021-м и в 1,5 раза больше, чем в 2020-м. По данным Государственной службы занятости, на июнь медсестрам сейчас предлагают около 14 тыс. грн.

Однако правительственное постановление №28 предусматривает существенное сокращение зарплаты.

Как отмечает издание, в сети медсестры в специальной группе массово жалуются на урезание или невыплату зарплаты. По данным опроса, медсестрам выплачивают так называемыми "чистыми" 9,5 тыс. грн, а в среднем 10,4 тыс. грн, то есть меньше, чем гарантировано законом.

Меньше всего получают санитарки, где речь идет о "минималке". Подобные зарплаты выплачивают медсестрам в школах, детсадах или домах для пенсионеров. Вышеперечисленные заведения не подчиняются Министерству здравоохранения (МОЗ), потому и законодательная "норма" не распространяется на них.

Многие медсестры работают сверхурочно, а около 15% персонала перевели на полставки.

Где самые низкие зарплаты

Самые низкие зарплаты у медсестер в сельской местности, самые высокие — в Киеве и областных центрах. Наименьшие выплаты у медсестер на "первичке", самые большие — в экстренной медпомощи.

В разрезе регионов больше всего платят медсестрам в Донецкой области и в столице, меньше всего — в Ровенской, Запорожской и Черниговской областях (частично прифронтовые). Там зарплата должна была составлять 23-28 тыс. грн у врачей, 15,5-18 тыс. грн — медсестер, а у младшего персонала — 8-9 тыс. грн.

Однако только 1% опрошенных сообщили, что им выплачивают "прифронтовые" минимальные выплаты. 11% медсестер отметили, что имеют на них право, но не получают.

В связи с этим широко анонсированные доплаты медикам в прифронтовых регионах пока доступны крайне ограниченному кругу, отмечает издание.

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Напомним, в Украине выросла средняя реальная зарплата впервые с начала войны. Об этом свидетельствует утвержденный Пенсионным фондом Украины (ПФУ) показатель за второй квартал текущего года.

Также мы писали, что в Украине летом 2023 в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.