Зарплати в Україні — названо регіони де медикам платять найменше

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В Україні рівень заробітної плати лікарів має становити мінімум 20 тис. грн, а медперсоналу — 13,5 тис. грн, однак з початку року ухвалили зміни у законодавстві, які дозволяють скорочувати виплати до мінімального рівня у разі, якщо у лікарні не вистачає фінансування. Останнім починають дедалі більше зловживати.

Про це пише видання "Соцпортал".

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Кого торкнулись урізання зарплатні

В країні після відрахувань податків у лікарів зарплатня становить 16 тис. грн, а в медперсоналу — 10,7 тис. грн.

Зокрема торік середня сума зарплатні становила 14,3 тис. грн, що на 21% більше, ніж 2021-го і в 1,5 раза більше, ніж 2020-го. За даними Державної служби зайнятості, станом на червень медсестрам зараз пропонують близько 14 тис. грн.

Проте урядова постанова №28 передбачає суттєве скорочення зарплатні.

Як зауважує видання, в мережі медсестри у спеціальній групі масово скаржаться на урізання або й невиплату зарплатні. За даними опитування, медсестрам виплачують так званими "чистими" 9,5 тис. грн, а в середньому 10,4 тис. грн, тобто менше, аніж гарантовано законом.

Найменше отримують санітарки, де йдеться про "мінімалку". Подібні зарплати виплачують медсестрам у школах, дитсадках чи будинках для пенсіонерів. Вищеперелічені заклади не підпорядковуються Міністерству охорони здоровя (МОЗ), тому й законодавча "норма" не поширюється на них.

Багато медсестер працюють понаднормово, а близько 15% персоналу перевели на пів ставки.

Де найнижчі зарплати

Найнижчі зарплати у медсестер у сільській місцевості, найвищі — у Києві та обласних центрах. Найменші виплати у медсестер на "первинці", найбільші — в екстреній меддопомозі.

У розрізі регіонів — найбільше платять медсестрам у Донецькій області та в столиці, найменше — у Рівненській, Запорізькій та Чернігівській областях (частково прифронтові). Там зарплатня мала бс становити 23-28 тис. грн у лікарів, 15,5-18 — медсестер, а в молодшого персоналу — 8-9 тис. грн.

Однак, лише 1% опитаних повідомили, що їм виплачують "прифронтові" мінімальні виплати. 11% медсестер зазначили, що мають на них право, однак не отримують.

З огляду на це, широко анонсовані доплати медикам у прифронтових регіонах поки доступні вкрай обмеженому колу, наголошує видання.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні зросла середня реальна заробітна плата вперше з початку війни. Про це свідчить затверджений Пенсійним фондом України (ПФУ) показник за другий квартал поточного року.

Також ми писали, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилась середня заробітна плата. Зокрема, у Київській області тепер медіана сум, які готові платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.