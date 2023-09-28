Киев выплатит жителям деньги ко Дню защитников и защитниц Украины: кто может их получить

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Ко Дню защитников и защитниц Украины, который будут отмечать в этом году 1 октября, киевляне смогут получить единовременную финансовую помощь. Речь идет о выплатах от 900 до 1500 гривен.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Финансовая помощь для киевлян

Люди смогут получить деньги по программе "Забота. Навстречу киевлянам". Средства будут распределены ориентировочно между 36 тысячами жителей столицы Украины. Право на финансовую помощь имеют следующие категории киевлян:

члены семей военнослужащих, которые защищали территориальную целостность Украины и участвовали в АТО/ООС, но погибли или пропали без вести;

киевляне, имеющие инвалидность I, II и III группы в результате войны;

жители столицы, участвовавшие в Революции достоинства;

члены семей киевлян, погибших во время Революции достоинства.

"Наши защитники каждый день рискуют своей жизнью за нашу свободу и независимость нашего государства. И мы благодарны и чтим их подвиг и их героизм!" — добавил Кличко.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, в воскресенье, 1 октября, Украина впервые отметит в новую дату День своих защитников и защитниц. Также в это воскресенье вся страна остановится, чтобы почтить память погибших Героев.

Также мы писали, что украинцы на фоне войны имеют право на новую финансовую помощь в размере до 800 тыс. грн. На нее могут рассчитывать только некоторые категории граждан.

Добавим, что маленькие украинцы, так или иначе, пострадавшие от российской агрессии, могут получить финансовую помощь после подачи соответствующей заявки. Средства выплачиваются единожды, их дают семьям по всей Украине.