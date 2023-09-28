Київ виплатить мешканцям гроші до Дня захисників і захисниць України: хто може їх отримати

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

До Дня захисників та захисниць України, який цього року будуть відзначати 1 жовтня, кияни зможуть отримати одноразову фінансову допомогу. Йдеться про виплати від 900 до 1 500 гривень.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Фінансова допомога для киян

Люди зможуть отримати гроші за програмою "Турбота. Назустріч киянам". Кошти розподілять орієнтовно між 36 тисячами мешканців столиці України. Право на фінансову допомогу мають такі категорії киян:

члени сімей військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України та брали участь в АТО/ООС, але загинули чи пропали безвісти;

кияни, які мають інвалідність I, II та III групи внаслідок війни;

жителі столиці, які брали участь у Революції гідності;

члени сімей киян, які загинули під час Революції гідності.

"Наші захисники щодня ризикують своїм життям за нашу свободу і незалежність нашої держави. І ми вдячні та шануємо їх подвиг і їх героїзм!" — додав Кличко.

Допис Кличка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у неділю, 1 жовтня, Україна вперше відзначить в нову дату День своїх захисників і захисниць. Також цієї неділі вся країна зупиниться, щоб вшанувати загиблих Героїв.

Також ми писали, що українці на тлі війни мають право нову фінансову допомогу у розмірі до 800 тис. грн. На неї зможуть розраховувати тільки деякі категорії громадян.

Додамо, маленькі українці, що так чи інакше постраждали від російської агресії, можуть отримати фінансову допомогу після подання відповідної заявки. Кошти виплачуються одноразово, їх дають сім'ям по всій Україні.