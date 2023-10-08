Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Киев на деньги не богат: как изменилась средняя зарплата в Украине за год arrow

Киев на деньги не богат: как изменилась средняя зарплата в Украине за год

8 октября 2023 13:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Киев на деньги не богат: как изменилась средняя зарплата в Украине за год
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За год средняя заработная плата в Украине выросла на 10%. При этом, в Киеве увеличение зарплаты не наблюдается.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

Читайте также:

Какие области являются лидерами по росту зарплаты

Сообщается, что рост выплат отмечается наиболее заметным в западных районах (достигая пика в 23%) и центральных областях Украины (с прибавкой до 17%). Что касается регионов, близких к линии фронта, наиболее выдающимся является Днепропетровская область.

Известно, что в Днепропетровской области в конце 2022 года и на старте 2023 года размеры зарплат возросли до 12 000 грн и 15 000 грн соответственно, в то время как в апреле зарегистрирован дополнительный всплеск. 

Тем не менее уровень оплаты высококвалифицированных специалистов в Днепре сохраняется стабильным начиная со II квартала предыдущего года.

Тем временем, цены на жилище и продукты продолжают неуклонно расти.

Стоит отметить, что в Житомирской области рост средней зарплаты за год составил 17%, в Черкасской области — 8%, в Сумской области — 9%, в Одесской области — 7%, а вот в Волынской области средняя зарплата выросла на 18%.

Зарплата в Украине
Зарплата в Украине. Фото: скриншот

Почему в некоторых регионах не выросла зарплата

На платформе Work.ua подчеркивают, что в местах, где процентное изменение зарплат указано как 0, во второй половине 2022 года наблюдалось снижение (возможно, вследствие энергетического давления со стороны России), после которого последовал возврат и стабилизация уровня оплаты труда на прежнем уровне.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз