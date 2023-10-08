Киев на деньги не богат: как изменилась средняя зарплата в Украине за год

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

За год средняя заработная плата в Украине выросла на 10%. При этом, в Киеве увеличение зарплаты не наблюдается.

Об этом говорится в исследовании Work.ua.

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Какие области являются лидерами по росту зарплаты

Сообщается, что рост выплат отмечается наиболее заметным в западных районах (достигая пика в 23%) и центральных областях Украины (с прибавкой до 17%). Что касается регионов, близких к линии фронта, наиболее выдающимся является Днепропетровская область.

Известно, что в Днепропетровской области в конце 2022 года и на старте 2023 года размеры зарплат возросли до 12 000 грн и 15 000 грн соответственно, в то время как в апреле зарегистрирован дополнительный всплеск.

Тем не менее уровень оплаты высококвалифицированных специалистов в Днепре сохраняется стабильным начиная со II квартала предыдущего года.

Тем временем, цены на жилище и продукты продолжают неуклонно расти.

Стоит отметить, что в Житомирской области рост средней зарплаты за год составил 17%, в Черкасской области — 8%, в Сумской области — 9%, в Одесской области — 7%, а вот в Волынской области средняя зарплата выросла на 18%.

Зарплата в Украине. Фото: скриншот

Почему в некоторых регионах не выросла зарплата

На платформе Work.ua подчеркивают, что в местах, где процентное изменение зарплат указано как 0, во второй половине 2022 года наблюдалось снижение (возможно, вследствие энергетического давления со стороны России), после которого последовал возврат и стабилизация уровня оплаты труда на прежнем уровне.

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов поддержал идею ужесточения наказания за задержки заработных плат в стране. Общая задолженность перед украинскими работниками составляет несколько миллиардов гривен.

Также сообщалось, что в Украине летом 2023 в четырех областях повысилась средняя заработная плата. В частности, в Киевской области теперь медиана сумм, готовых платить работодатели украинцам, составляет около 19 тыс. грн.