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Київ на гроші не багатий: як змінилася середня зарплата в Україні за рік

8 жовтня 2023 13:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Київ на гроші не багатий: як змінилася середня зарплата в Україні за рік
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За рік середня заробітна платня в Україні зросла на 10%. При цьому у Києві збільшення зарплати не спостерігається.

Про це йдеться у дослідженні Work.ua.

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Які області є лідерами зростання зарплати

Повідомляється, що зростання виплат відзначається найбільш помітним у західних районах (досягаючи піку в 23%) та центральних областях України (зі збільшенням до 17%). Щодо регіонів, близьких до лінії фронту, найбільш визначним є Дніпропетровська область.

Відомо, що у Дніпропетровській області наприкінці 2022 року та на старті 2023 року розміри зарплат зросли до 12 000 грн та 15 000 грн відповідно, тоді як у квітні зареєстровано додатковий сплеск.

Проте рівень оплати висококваліфікованих фахівців у Дніпрі зберігається стабільним починаючи з ІІ кварталу попереднього року.

Тим часом, ціни на житло та товари продовжують неухильно зростати.

Варто зазначити, що на Житомирщині зростання середньої зарплати за рік становило 17%, на Черкащині — 8%, на Сумщині — 9%, на Одещині — на 7%, а от у Волинській області середня зарплата зросла на 18%.

Зарплатня в Україні
Зарплатня в Україні. Фото: скрbншот

Чому в деяких регіонах не зросла зарплата

На платформі Work.ua наголошують, що в місцях, де відсоткова зміна зарплат зазначена як 0, у другій половині 2022 року спостерігалося зниження (можливо, внаслідок енергетичного тиску з боку Росії), після якого відбулося повернення та стабілізація рівня оплати праці на колишньому рівні.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради України (ВРУ) з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав ідею посилення покарання за затримку заробітних плат у країні. Загальна заборгованість українським працівникам становить кілька мільярдів гривень.

Також повідомлялося, що в Україні влітку 2023 року у чотирьох областях підвищилася середня заробітна плата. Зокрема, на Київщині тепер медіана сум, готових платити роботодавці українцям, становить близько 19 тис. грн.

 

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