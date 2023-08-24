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Индексация пенсий в Украине: стало известно, когда и как изменятся выплаты

24 августа 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — известно, когда и как именно изменятся выплаты
Нардеп Александр Качура. Фото: Facebook kachuratut
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским пенсионерам намерены в ближайшее время повысить суммы выплат. Планируют изменить подход в начислении пенсий.

Об этом сообщают в Верховной Раде Украины (ВРУ).

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Как изменятся пенсии после очередной индексации

По словам народного депутата от фракции партии "Слуга народа" Александра Качуры, Кабинету министров удалось осуществить в этом году масштабную индексацию выплат. Подобные повышения продолжатся в будущем, согласно требованиям действующего украинского законодательства.

Он отметил, что сейчас средняя пенсия по стране составляет около 5,3 тысячи гривен. Ожидается, что в следующем году прибавят еще 16%.

При этом он отметил, что сейчас продолжаются мощные инфляционные процессы, идет война и неизвестно, что будет с экономикой ближайшей весной. Однако государство все равно находит возможность выполнять обязательства перед гражданами и поддерживать на уровне, предусмотренном законом. Нардеп убежден, что в этом вопросе объединятся оппозиция и власть.

Политик подчеркнул, что в Украине подходы по начислению выплат требуют изменений. Прежде всего, речь идет о необходимости повышения суммы выплат до реального уровня прожиточного минимума.

Также назрел вопрос пересмотра формирования самого прожиточного минимума.

"Так как при прожиточном минимуме 9435 грн пенсия не отвечает реальным потребностям. Однако государство выполняет те обязательства, которые есть сейчас", — добавил народный депутат.

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Напомним, в Украине до конца текущего года будет представлен новый механизм расчета пенсий. Действующий в Министерстве социальной политики Украины считается неправильным.

Также мы писали, что в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

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