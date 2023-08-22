Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні оновлять механізм розрахунку пенсій: що зміниться arrow

В Україні оновлять механізм розрахунку пенсій: що зміниться

22 серпня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — механізм розрахунку виплат осучаснять
Жінка пенсійного віку. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні до кінця поточного року презентують новий механізм розрахунку пенсій. Чинний вважають неправильним.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Читайте також:

Що зміниться в обрахунку пенсій

Як зазначається, за чотири найближчі місяці фахівці напрацюють новий механізм обрахунку пенсій. Його представлять разом із проєктом введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення.

У Мінсоцполітики заявляють, що чинний алгоритм пенсії з урахуванням індексацій суттєво занижує реальну вартість заробітку. Індексація постійно відстає, і це доволі помітно й несправедливо. Як приклад, пенсія у 2000 році у 300 гривень в еквіваленті середньої заробітної плати була непоганою сумою. Проте тепер з індексацією вона є мізером.

Відтак, у відомстві обіцяють надати конкретні результати роботи над пенсійною реформою до кінця року.

Індексація пенсій у 2023 році

У цьому році влада попри війну провела тричі підвищення пенсій. Пенсії переглянули у березні, перерахували виплати працюючим пенсіонерам у квітні та здійснили індексацію для громадян, які вийшли на пенсію за спеціальним законом.

Зараз середній розмір пенсії в країні становить 5,31 тис. грн. З початку війни середній розмір пенсійної виплати зріс на 21,5%.

Підвищення пенсій у 2024 році

Як зазначають у Мінсоцполітики, водночас у період воєнного стану Кабінет міністрів має повне право не проводити перегляду рівня пенсій, однак поки що такий варіант не розглядають.

"Ця вимога, визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити", — повідомили у відомстві.

У 2024 році все залежатиме від того, як країна переживе наступну зиму, додали у Міністерстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини України 21 серпня: базування F-16 та оборонні домовленості

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз