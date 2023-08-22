Пенсії в Україні — механізм розрахунку виплат осучаснять

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com

В Україні до кінця поточного року презентують новий механізм розрахунку пенсій. Чинний вважають неправильним.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

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Що зміниться в обрахунку пенсій

Як зазначається, за чотири найближчі місяці фахівці напрацюють новий механізм обрахунку пенсій. Його представлять разом із проєктом введення накопичувального рівня пенсійного забезпечення.

У Мінсоцполітики заявляють, що чинний алгоритм пенсії з урахуванням індексацій суттєво занижує реальну вартість заробітку. Індексація постійно відстає, і це доволі помітно й несправедливо. Як приклад, пенсія у 2000 році у 300 гривень в еквіваленті середньої заробітної плати була непоганою сумою. Проте тепер з індексацією вона є мізером.

Відтак, у відомстві обіцяють надати конкретні результати роботи над пенсійною реформою до кінця року.

Індексація пенсій у 2023 році

У цьому році влада попри війну провела тричі підвищення пенсій. Пенсії переглянули у березні, перерахували виплати працюючим пенсіонерам у квітні та здійснили індексацію для громадян, які вийшли на пенсію за спеціальним законом.

Зараз середній розмір пенсії в країні становить 5,31 тис. грн. З початку війни середній розмір пенсійної виплати зріс на 21,5%.

Підвищення пенсій у 2024 році

Як зазначають у Мінсоцполітики, водночас у період воєнного стану Кабінет міністрів має повне право не проводити перегляду рівня пенсій, однак поки що такий варіант не розглядають.

"Ця вимога, визначена законом, хоча на час воєнного стану її дозволено не проводити", — повідомили у відомстві.

У 2024 році все залежатиме від того, як країна переживе наступну зиму, додали у Міністерстві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.