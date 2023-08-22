Пенсии в Украине — механизм расчета выплат осовременят

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com

В Украине до конца текущего года презентуют новый механизм расчета пенсий. Действующий считают неправильным.

Об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

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Что изменится в расчете пенсий

Как отмечается, за четыре ближайших месяца специалисты наработают новый механизм исчисления пенсий. Его представят вместе с проектом ввода накопительного уровня пенсионного обеспечения.

В Минсоцполитики заявляют, что действующий алгоритм пенсии с учетом индексаций существенно занижает реальную стоимость заработка. Индексация постоянно отстает, и это достаточно заметно и несправедливо. В качестве примера пенсия в 2000 году в 300 гривен в эквиваленте средней заработной платы была неплохой суммой. Однако теперь с индексацией она мизерная.

Следовательно, в ведомстве обещают предоставить конкретные результаты работы над пенсионной реформой до конца года.

Индексация пенсий в 2023 году

В этом году власти, несмотря на войну, провели трижды повышение пенсий. Пенсии пересмотрели в марте, пересчитали выплаты работающим пенсионерам в апреле и осуществили индексацию для граждан, вышедших на пенсию по специальному закону.

В настоящее время средний размер пенсии в стране составляет 5,31 тыс. грн. С начала войны средний размер пенсионной выплаты вырос на 21,5%.

Повышение пенсий в 2024 году

Как отмечают в Минсоцполитики, в то же время в период военного положения Кабинет министров имеет полное право не проводить пересмотр уровня пенсий, однако пока такой вариант не рассматривают.

"Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить", — сообщили в ведомстве.

В 2024 году все будет зависеть от того, как страна переживет следующую зиму, добавили в Министерстве.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Добавим, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.