Пенсії в Україні — відомо, коли та як саме зміняться виплати

Нардеп Олександр Качура. Фото: Facebook kachuratut

Українським пенсіонерам мають намір найближчим часом підвищити суми виплат. Планують змінити підхід у нарахуванні пенсій.

Про це повідомляють у Верховній Раді України (ВРУ).

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За словами народного депутата від фракції партії "Слуга народу" Олександра Качури, Кабінету міністрів вдалося здійснити цього року масштабну індексацію виплат. Подібні підвищення продовжаться у майбутньому, згідно із вимогами чинного українського законодавства.

Він зауважив, що зараз середня пенсія по країні становить близько 5,3 тисячі гривень. Очікується, що наступного року додадуть ще 16%.

При цьому він зазначив, що зараз продовжуються потужні інфляційні процеси, триває війна і невідомо, що буде з економікою найближчої весни.

Проте держава все одно знаходить можливості виконувати зобов'язання перед громадянами та підтримувати на рівні, який передбачає закон. Нардеп переконаний, що в цьому питанні має об'єднатися опозиція та влада.

Політик наголосив, що в Україні підходи у нарахування виплат вимагають змін. Передусім, йдеться про необхідність підвищення суми виплат до реального рівня прожиткового мінімуму.

Також назріло питання перегляду формування самого прожиткового мінімуму.

"Бо за прожиткового мінімуму 9435 грн пенсія не відповідає реальним потребам. Однак держава виконує ті зобов'язання, які є зараз", — додав народний депутат.

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Нагадаємо, в Україні до кінця поточного року презентують новий механізм розрахунку пенсій. Чинний у Міністерстві соціальної політики України вважають неправильним.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.