Как изменились цены на генераторы в августе. Статистика OLX.

Генератор Honda. Фото: hondaireland.ie

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине оказала негативное влияние на энергетическую систему страны. Россия повредила или уничтожила множество объектов энергетической инфраструктуры. Это привело к сокращению производства электроэнергии и росту цен на энергоносители. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил украинцев о необходимости быть готовым к разным возможным сценариям этой зимой, в частности, не прятать далеко генераторы .

Новини.LIVE с помощью статистики OLX рассказывают, как изменился спрос и предложение на генераторы после заявлений руководства "Укрэнерго".

Читайте также:

Как изменился спрос на генераторы в Украине

Следует отметить, что в цене на большинство генераторов не произошло значительных изменений. Однако цена на определенные устройства энергопитания все же изменилась.

В частности стоимость генераторов с мощностью до 3 кВт, от 5 до 10 кВт и от 20 до 50 кВт выросла в среднем на 500-1000 гривен. Что касается генераторов других мощностей, то их цены остались стабильными, а некоторые модели даже подешевели на сумму около 200 гривен.

Интересно, что украинцы пока не очень верят в сложную зиму и пока не бегут скупать генераторы. Статистика показывает, что средняя разница в отзывах от пользователей на объявления о продаже генераторов на OLX между 1 июля и 1 августа 2023 составляет 10 раз.

Как изменился спрос на повербанки в Украине

Тенденция на рынке устройств автономного энергопитания похожа на тенденцию на генераторы. Медианные цены (цена, которая находится внутри списка всех цен) на павербанки остались стабильными, но спрос на них снизился более чем в десять раз.

Однако, среди устройств автономного энергопитания, медианная стоимость автономных станций несколько выросла в течение последнего месяца. Наибольшее увеличение цен произошло на устройстве с мощностью от 1000 до 2000 Вт, где стоимость увеличилась с 30 до 32 тысяч гривен. На устройства с меньшей мощностью стоимость выросла примерно на 500 гривен.

Напомним, мы рассказывали, сколько сейчас стоят генераторы в Украине и как они потеряли свою стоимость. Также мы собрали необычные и забавные объявления на патриотическую тематику , которые можно встретить на OLX. Здесь можно встретить и сине-желтое белье, и гири с гербом, и даже проукраинские пчелы. Кроме того, мы рассказывали о самых удивительных объявлениях на OLX, в которых люди бесплатно отдают всевозможный хлам . Также, собрали одежду из OLX для самого кринжевого лука в Украине , и ТОП необычного транспорта , продающегося на OLX.