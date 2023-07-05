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Помощь украинцам от Швейцарии до 2 тыс. евро: кто имеет право и как получить

5 июля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь украинцам в Швейцарии до 2 тыс. евро — как получить
Европейская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы, выехавшие на фоне войны в Швейцарию и получившие убежище, могут рассчитывать там на финансовую помощь. Речь идет о сумме до 2 тыс. евро.

Об этом сообщает издание ukrainianingermany.de.

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Так, граждане Украины могут рассчитывать на выплаты в 1,5 тыс. франков (1,6 тыс. евро). Такие суммы на человека власти выделяют для 26 кантонов на оплату стоимости жилья, питания, медуслуг. Остаток из суммы выплачивается беженцам — до 500 франков (до 511 евро). Для получения средств и разной помощи нужно приобрести специальный статус S. Все услуги, предусматривается законодательством Конфедерации.

Также в этой стране можно получить выплаты по возвращению на родину. Власти выделяют 500 франков на взрослого человека и 250 франков на ребенка. Предусмотрены такие суммы при отказе от статуса S и отъезде в Украину. Для этого необходимо официально обратиться к социальному работнику и в Миграционную службу (SEM).

В частности, в Цюрихе при выезде домой можно рассчитывать на выплату 500 франков на одного человека, однако не более 2 тыс. франков на семью. Информацию об этом можно получить в кантоне Цюриха по телефону:

  • +41796813087;
  • +41432595295.

Также по электронной почте:

Обратившись лично:

  • Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Берн-Ваберн.

Больше о помощи за границей

Напомним, Германия с 1 июля 2023 меняет правила предоставления социальной помощи в центрах занятости для украинских беженцев. В частности, одним из требований на получение выплат станет проживание по месту регистрации.

Также мы писали, что страны Европейского союза (ЕС) суммарно выделили из своих бюджетов в помощь украинским беженцам около 43 млрд евро. Речь идет о различных социальных выплатах и расходах на жилье, продукты, медуслуги.

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