Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Допомога українцям від Швейцарії до 2 тис. євро: хто має право та як отримати arrow

Допомога українцям від Швейцарії до 2 тис. євро: хто має право та як отримати

5 липня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям у Швейцарії до 2 тис. євро — як отримати
Європейська валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які виїхали на тлі війни у Швейцарію та отримали притулок, можуть розраховувати там на фінансову допомогу. Йдеться про суму до 2 тис. євро.

Про це повідомляє видання ukrainianingermany.de.

Читайте також:

Допомога біженцям у Швейцарії

Так, громадяни України можуть розраховувати на виплати у 1,5 тис. франків (1,6 тис. євро). Такі суми влада виділяє на людину для 26 кантонів на оплату вартості житла, харчування, медпослуг. Залишок із суми виплачується біженцям — до 500 франків (до 511 євро). Для отримання коштів та різної допомоги потрібно набути спеціального статусу S. Всі послуги, передбачає законодавство Конфедерації.

Також у цій країні можна отримати виплати на повернення на батьківщину. Влада виділяє 500 франків на дорослу людину та 250 франків — на дитину. Передбачені такі суми у разі відмови від статусу S та від'їзді до України. Для цього потрібно офіційно звернутися до соціального працівника та до Міграційної служби (SEM).

Зокрема, у Цюріху під час виїзду додому можна розраховувати на виплату 500 франків на одну особу, проте не більше ніж 2 тис. франків на родину. Інформацію про це можна отримати у кантоні Цюріха за телефоном:

  •  +41796813087;
  •  +41432595295.

Також через електронну пошту:

Звернувшись особисто:
Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern.

Більше про допомогу за кордоном

Нагадаємо, Німеччина з 1 липня 2023 року змінює правила надання соціальної допомоги у центрах зайнятості для українських біженців. Зокрема, однією з вимог на отримання виплат стане проживання за місцем реєстрації.

Також ми писали, що країни Європейського союзу (ЄС) сумарно виділили зі своїх бюджетів на допомогу українським біженцям близько 43 млрд євро. Йдеться про різні соціальні виплати та витрати на житло, продукти, медпослуги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз