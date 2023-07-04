Допомога біженцям — яку суму виплатили країни ЄС

Українські біженці. Фото: УНІАН

Країни Європейського союзу (ЄС) сумарно виділили зі своїх бюджетів на допомогу українським біженцям близько 43 млрд євро. Йдеться про різні соціальні виплати та витрати на житло, продукти, медпослуги.

Такі дані наводить Кільський інститут світової економіки, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Допомога у країнах ЄС

Як зазначають у відомстві, з-поміж європейських країн найбільше коштів на українців витратила Польща. Вона виділила зі свого бюджету більш ніж 12 млрд євро. Далі йде Німеччина, де сума витрат сягнула 11 млрд євро.

Інші країни виділили такі суми на допомогу громадянам України:

Чехія — 2,94 млрд євро;

Іспанія — 2,24 млрд євро;

Франція — 2,04 млрд євро;

Румунія — 1,26 млрд євро;

Швейцарія — 1,16 млрд євро;

Італія — 1,15 млрд євро.

Також в Інституті зазначають, що значний внесок у допомогу громадянам України зробили прості громадяни країн ЄС.

За даними Євростату, 52% громадян України, що отримали статус тимчасового захисту на території ЄС, зареєстровані у:

Німеччині — 1,1 млн осіб;

Польщі — 977 тис. осіб;

Чехії — 325,2 тис. осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу на другий рік війни в Україні відчувається дефіцит коштів, які надають для підтримки біженців. Уряди держав масово скорочують економічну допомогу українцям.

Також ми писали, що на українців за кордоном чекають штрафи через доступ податківців до рахунків. В Україні запрацювали європейські стандарти податкової звітності, покликані суттєво посилити прозорість платників податків перед державою.