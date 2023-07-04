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В правительстве назвали сумму, потраченную странами ЕС на украинцев

4 июля 2023 10:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь беженцам — какую сумму выплатили страны ЕС
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Страны Европейского союза (ЕС) суммарно выделили со своих бюджетов на помощь украинским беженцам около 43 млрд евро. Речь идет о различных социальных выплатах и затратах на жилье, продукты, медуслуги.

Такие данные приводит Кильский институт мировой экономики, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Помощь в странах ЕС

Как отмечают в ведомстве, среди европейских стран больше всего средств на украинцев потратила Польша. Она выделила со своего бюджета более 12 млрд евро. Далее следует Германия, где сумма расходов достигла 11 млрд евро.

Другие страны выделили следующие суммы на помощь гражданам Украины:

  • Чехия — 2,94 млрд евро;
  • Испания — 2,24 млрд евро;
  • Франция — 2,04 млрд евро;
  • Румыния — 1,26 млрд евро;
  • Швейцария — 1,16 млрд евро;
  • Италия — 1,15 млрд евро.

Также в Институте отмечают, что значительный вклад в помощь гражданам Украины внесли простые граждане стран ЕС.

По данным Евростата, 52% граждан Украины, получивших статус временной защиты на территории ЕС, зарегистрированы в:

  • Германии — 1,1 млн человек;
  • Польше — 977 тыс. человек;
  • Чехии — 325,2 тыс. человек.

Что еще стоит знать

Напомним, в странах Европейского Союза на второй год войны в Украине ощущается дефицит средств, предоставляемых для поддержки беженцев. Правительства государств массово сокращают экономическую помощь украинцам.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработали европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.

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