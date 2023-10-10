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Помощь до 13 тыс. грн: в правительстве уточнили, кто имеет право

10 октября 2023 10:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь — как получить 13 тыс. грн от государства
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинском правительстве уточнили, на какую именно государственную помощь может претендовать бизнес при трудоустройстве внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Украинцы могут рассчитывать на сумму 13,4 тыс. грн в месяц.

Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров.

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Как поясняют в Кабмине, государство оказывает помощь в виде денежной компенсации бизнесу за обеспечение граждан работой с официальным статусом ВПЛ в следующих случаях:

  • трудоустройство переселенцев из числа зарегистрированных безработных на срок не менее одного года по срочному трудовому договору. Работодателю в течение полугода компенсируют расходы на заработную плату и необходимость уплаты единого социального взноса из расчета не более 13,4 тыс. грн в месяц;
  • трудоустройство ВПЛ, получивших статус после 24.02.2022 года. Работодатели должны трудоустроить переселенцев на условиях срочного или бессрочного трудового договора (контракта), в частности по совместительству с размером зарплаты не менее минимальной. В таком случае объем компенсации работодателю составит 6,7 тыс. грн в течение двух месяцев.

Как работодателю оформить выплаты

В правительстве уточняют, что работодатели, которые планируют обеспечить работой граждан-переселенцев с официальным статусом ВПЛ, должны подавать специальные заявки на получение компенсации. Это можно сделать несколькими способами:

  • через украинский электронный сервис государственных услуг "Дія";
  • по обращению в любой Центр занятости.

Больше о помощи от государства

Напомним, в Украине в 2024 году ожидается повышение размеров разных видов государственной социальной помощи. Это произойдет из-за планируемого роста прожиточного минимума, к которому привязаны разные соцвыплаты.

Также мы писали, что отдельным категориям граждан Фонд безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице. Теперь они будут получать от 1500 до 2500 грн.

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